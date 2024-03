Česko zažilo mrazivou noc. Teplota klesala k minus dvěma až minus pěti stupňům. Na horách bylo ještě chladněji. Rokytská slať na Šumavě, která je známou mrazovou kotlinou, zaznamenala teplotu minus 15 stupňů Celsia. Informoval dnes ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Meteorologové už v pondělí varovali, že hrozí škody na kvetoucích ovocných stromech.

„Postupně se začne díky přílivu teplého vzduchu oteplovat,“ uvedl ČHMÚ. Teploměry dnes odpoledne naměří 12 až 16 stupňů Celsia. Noční mrazy už tento týden nehrozí.

„Bude ale poměrně větrno, a to hlavně ve východní polovině území, kde čekáme čerstvý jihovýchodní až jižní vítr s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 90 kilometrů v hodině,“ napsali meteorologové. V platnosti je výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Platí od dnešních 09:00 do středečního večera.

Ranní mrazy nejsou v březnu v Česku výjimečným jevem, a to nejenom v mrazových lokalitách. Koncem loňského března noční mrazíky poškodily na Moravě část kvetoucích stromů v sadech. Teplota v noci z 28. na 29. března 2023 klesaly na některých místech v moravských a slezských nížinách i pod minus sedm stupňů Celsia