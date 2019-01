V téměř celém Česku hrozí od dnešního večera do nedělního rána náledí. Výjimkou jsou jen západní Čechy, kde se náledí objeví zřejmě pouze ojediněle. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Česko v uplynulých dnech zasáhlo silné sněžení. Dnes začal sníh tát a přišel déšť, ale v noci na neděli zase přijdou mrazy, takže vzniknou zmrazky a náledí.

Výstraha před náledím platí od dnešních 20:00 do nedělních 09:00 pro všechny kraje kromě Plzeňského a Karlovarského kraje. "Teploty poklesnou v noci na neděli na minus jeden až minus čtyři stupně Celsia, na západě Čech bude kolem nula stupňů Celsia," oznámili pracovníci ČHMÚ.

Řidiči a chodci musí být podle meteorologů kvůli kluzkým chodníkům a silnicím velmi opatrní.

Neděle bude chladnější

Na jihu a severovýchodě Čech, Vysočině, severovýchodě Moravy a ve Slezsku bylo sněhu až 15 centimetrů, ojediněle 20 centimetrů. Na horách může být vrstva sněhu až šedesát centimetrů, místy metr a v nejvyšších polohách přes půldruhého metru.

Chladnější než sobota by pak měla být i neděle. Meteorologové počítají s nejvyššími denními teplotami mezi minus jedním a plus dvěma stupni, na severovýchodě republiky by se pak měly pohybovat ještě níž – dva stupně pod nulou. S oblačnou až zataženou oblohou se místy očekávají i sněhové přeháňky.