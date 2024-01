Česko má před sebou mrazivý týden. Sněžit může spíše až o víkendu

ČTK

Česko má před sebou mrazivý týden. Zejména v noci a ráno mohou teploty klesat hluboko pod nulu. Od úterý do čtvrtka by mělo být spíše jasno. V pátek bude obloha oblačná a místy se objeví sněhové přeháňky. O víkendu mohou být četnější, zejména pak na severu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Náledí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír