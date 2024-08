V Čermné nad Orlicí na Rychnovsku stojí za dvojím oplocením muniční sklad o rozloze 127 hektarů. Potíž je v tom, že z celkové plochy patří 113 hektarů soukromému vlastníkovi. Právě tento areál vybrali úředníci ministerstva obrany jako příklad stavu, který by se měl novelou zákona změnit.

Ministerstvo v tamním vojenském objektu vlastní stavby a z parcel pouze ty pod sklady, mezi dvojitým oplocením a v prostoru vlečky. „Všechny ostatní pozemky (lesní pozemky) jsou ve vlastnictví soukromé osoby. To znamená, že ministerstvo nemůže tento muniční sklad dále rozvíjet. Nemůže například sklady rozšiřovat nebo modernizovat,“ stojí v důvodové zprávě novely zákona, která má podobné případy řešit.

Není to jediný sklad, který dělá vojákům vrásky na čele. Mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek uvedl, že problematika se týká zejména čtyř muničních skladů. Kromě toho v Čermné nad Orlicí také v Týništi nad Orlicí na Královéhradecku, Dobroníně na Jihlavsku a v Travčicích na Litoměřicku. „Existuje reálná hrozba prodeje těchto pozemků cizím státním příslušníkům, organizacím, nebo dokonce státům, které ohrožují bezpečnost České republiky nebo proti ní vedou nepřátelské aktivity,“ poukázal mluvčí. V zahraničí už podle něj prodeje takových pozemků v blízkosti vojenských objektů zaznamenali.

Novelu zákona o zajišťování obrany České republiky už ministerští úředníci poslali k projednání. „Stanovuje, že nejvýznamnější vojenské objekty smí být jen ve vlastnictví státu. Ministerstvo obrany se snaží již nyní průběžně jednat a dohodnout s majiteli pozemků na odkupu nebo směně. V některých případech ale nebylo úspěšné, protože nemohlo nabídnout vyšší částku, než je v čase a místě obvyklé podle zákona o majetku státu,“ nastínil mluvčí Čapek.

Expert: Je třeba hlídat zneužívání

Novela má ministerstvu umožnit nabídnout za odkup více peněz. Pokud by do tří let selhaly všechny snahy o nalezení shody s vlastníkem pozemku i po navýšení ceny, dá úřadu možnost vlastníka omezit nebo mu dokonce odejmout vlastnická práva. Podle Čapka by se však jednalo o krajní možnost. „Ve všech případech se budeme snažit s vlastníkem dohodnout,“ ujistil.

Expert na bezpečnost z brněnské Masarykovy univerzity Miroslav Mareš si dokáže představit, že by prodej takových pozemků mohl být rizikový. „Samozřejmě je třeba hlídat, aby to nebylo ministerstvem obrany zneužíváno. Za určitých krizových situací jsou ale tyto změny v zákoně oprávněné,“ myslí si Mareš.

Úředníci poukazují na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, proto považují vypořádání majetkových vztahů u strategických armádních objektů za důležité. Jinou možností by bylo postavit nové objekty na pozemcích, které patří státu.

Ale to by podle Čapka bylo pro stát nepřiměřeně drahé a náklady by byly výrazně vyšší než odkup stávajících pozemků. „Zároveň není jasné, jak dlouho by vybudování takových skladů trvalo, což z hlediska obranyschopnosti státu představuje závažné riziko,“ upozornil mluvčí.