Murín vypovídal před výborem dvě hodiny. Řada je na Babišovi

Členové sněmovního bezpečnostního výboru (GIBS) dnes vyslechli ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína, který v posledních dnech čelí kritice ze strany premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Ten před výborem vystoupí za týden, na jednání byl také pozván jeho předchůdce, bývalý ministerský předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD). Novinářům to po jednání řekl předseda výboru Radek Koten (SPD).

Poslanci ani Murín nechtěli dnešní jednání blíže komentovat. Považují to za předčasné, jelikož ještě neznají argumenty všech stran sporu.

Murín požádal o slyšení před výborem minulý týden. Poslancům chtěl předat informace, které se týkají kritiky jeho osoby ze strany Babiše. Jednání výboru bylo neveřejné a účastnilo se ho 15 z 18 členů. Murín před nimi mluvil zhruba dvě hodiny. Novinářům při odchodu pouze řekl, že poslancům vše vysvětlil a odpovídal jim také na dotazy. Víc situaci nekomentoval.

Předseda výboru Koten uvedl, že poslanci Murína vyslechli a chtějí počkat do příštího týdne, kdy má na jednání dorazit současný i bývalý premiér. Babiš od minulého týdne tvrdí, že má k dispozici dokument z olomouckého vrchního státního zastupitelství, který se týkal možného kárného provinění Murína a který se údajně ztratil. Míní také, že Sobotka věc neřešil.

Podle Kotena je nyní předčasné mluvit o tom, jestli by měl Murín funkci opustit. "Tady bylo pouze slyšení, kdy pan Murín nám řekl svou verzi, kterou má, a bylo by asi úplně nekorektní dávat nějaké závěry, pokud jsme si nevyslechli další strany," řekl Koten. Dodal, že se neobává toho, že by GIBS nebyla nezávislá.

Členové výboru většinou kolem čekajících novinářů pouze prošli nebo na dotazy odmítli odpovídat. Podle Víta Rakušana (STAN) se dohodli na tom, že se k dnešnímu jednání vyjádří pouze Koten. "My si počkáme na další oficiální schůzi výboru pro bezpečnost. Do té doby by bylo předčasné cokoliv k tomu říkat," řekl Rakušan. Dnešní debatu označil za věcnou. "Řekněme, že jsme na začátku," uzavřel Rakušan.

GIBS v minulém týdnu uvedla, že Babiš v únoru dvakrát při osobním setkání vyzval Murína, aby se vzdal funkce. Prý mu slíbil, že když to udělá, tak se jeho odchod obejde bez skandálu. Murín rezignaci odmítá a chce dál pokračovat ve své práci. V minulém týdnu Babiš začal ředitele inspekce kritizovat veřejně. Uvedl například, že v něj nemá důvěru.

Murín vede GIBS od prosince 2015, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Konflikt mezi Babišem a Murínem rozjitřil politickou scénu. Premiér čelil interpelacím na toto téma. V pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda v demisi, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice.