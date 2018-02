Musel skončit kvůli „výletům“. Teď se do VZP vrací

Hotovo. Vláda včera úspěšně dokončila obměnu kontrolních orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tedy instituce, která má v rukou obrovskou moc – rozhoduje nejenom o tocích miliard, ale také o bytí či nebytí lékařských ordinací a nemocnic.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Plíhal Libor

Své zástupce si do VZP jmenovala ministerstva zdravotnictví, práce a financí. Už minulý měsíc správní a dozorčí radu obsadili také nominanti za jednotlivé strany – podle své síly ve sněmovně. Jen co ale vláda složení orgánů odklepla, ozvaly se kritické hlasy.

Některým zdravotníkům vadí třeba to, že by měl v dozorčí radě pojišťovny zasednout Tomáš Červinka. Do dozorčí rady VZP ho poslala ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Červinka má ale podle kritiků problematickou minulost – před dvěma lety musel skončit na postu hlavního IT analytika VZP kvůli možnému střetu zájmů. Důvod: přestože mohl ze svého postu ovlivňovat výběrová řízení na IT zakázky, nechal si platit od firmy Hewlett-Packard lyžování v Alpách.

VZP přitom od této firmy získala zakázky za zhruba tři miliardy korun. Většinu z nich uzavřela bez otevřené soutěže. Podezření potvrdil externí audit, který si zadal šéf pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Ministryně Němcová si ale za svým nominantem stojí. „Jmenování pana Červinky do dozorčí rady VZP určitě nebude znamenat střet zájmu,“ reagovala. Podezření ze střetu zájmu odmítá také Tomáš Červinka.

„Jsem naprosto čistý. Byl jsem řadový pracovník s nulovými pravomocemi,“ řekl Deníku. Na horách sice skutečně dvakrát byl, ale jen v počátcích – když ještě neměl tušení, k jakým účelům výlety slouží. Vedení pojišťovny podle svých slov na nepravosti naopak následně několikrát upozorňoval. Leč neúspěšně.

V souvislosti s obměnou správní rady se spekuluje o konci ředitele VZP Zdeňka Kabátka nebo jeho náměstka Petra Hoňka. „Bude ale záležet na mnoha okolnostech,“ řekl nedávno Deníku poslanec za ANO a současně jeden z favoritů na nového šéfa správní rady VZP Miloslav Janulík.