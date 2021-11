První potvrzené případy nové mutace, která dostala název B.1.1.529, ale říká se jí Nu, oznámily úřady v jedné z provincií v Jižní Africe. Vědci odhadují, že už se varianta rozšířila do většiny profincií. Prostřednictvím jednoho nakaženého se nicméně už dostala i do Hongkongu a první případ nákazy nebezpečnou mutací potvrdil také Izrael.

Podle vědců nese varianta, kterou poprvé identifikovali před dvěma týdny, velmi nezvyklou konstelaci mutací, na spike proteinech jich může mít až dvaatřicet. Kvůli tomu by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. „Nová varianta je skutečně důvodem k obavám. Její šíření do Asie naznačuje, že by mohla být rozšířenější, než ukazuje sekvenování vzorků,“ popsal virolog Tom Peacock působící na Imperial College v Londýně.

Nejhorší varianta, jakou kdy viděli

Podle BBC mutaci B.1.1.529 řada vědců popisuje jako nejhorší variantu, jakou za dosavadní epidemii kdy viděli. Světová zdravotnická organizace jí v pátek zřejmě přidělí také řecké kódové označení, podobně jako variantám alfa a delta.

Na novou hrozbu se již připravuje také česká vláda. Česko od soboty zakáže vstup lidem, kteří byli v posledních 14 dnech v Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii. Čeští občané se z těchto zemí mohou vracet za zpřísněných epidemiologických podmínek.

„Jihoafrické úřady potvrdily šíření nové mutace koronaviru, která vypadá podle prvních analýz jako velmi nebezpečná. Ze zkušenosti víme, jak rychle se vir dokáže šířit. Řešíme opatření, jak zabránit šíření tohoto viru v ČR. Ještě v pátek představíme konkrétní kroky, které přijmeme," uvedl na svém twitterovém účtu dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová opatření už chystá i řada dalších států. Evropská komise podle předsedkyně Ursuly von der Leyenové kvůli šíření varianty navrhne zastavit lety z jihu Afriky. Také Německo podle místních médií označí JAR za oblast s mutacemi koronaviru, což znemožní cestování. Šéf úřadu kancléřky Helge Braun očekává zákaz letů.

(1/2)❗Cestování - DŮLEŽITÉ❗Se @ZdravkoOnline reagujeme na šíření nové varianty viru. Od soboty bude zakázán vstup do ČR pro občany 3. států,kteří pobývali v posledních 14 dnech více jak 12 hodin v Jižní Africe, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) November 26, 2021

Velká Británie podobně přidala šest afrických zemí na takzvaný červený seznam a pozastavila lety z nich. K podobnému kroku přistoupilo i Japonsko.

Singapur kvůli nové mutaci koronaviru neumožní vstup do země lidem, kteří nedávno navštívili Jihoafrickou republiku, Botswanu, Lesotho, Mosambik, Namibii a Svazijsko. Opatření se nevztahuje na občany Singapuru a na lidi, kteří mají v Singapuru povolení k trvalému pobytu. Hraniční kontroly cestujícím z JAR a dalších pěti afrických zemí zpřísní Japonsko. Informuje o tom agentura Reuters.

Horší než delta

Před nebezpečnou supervariantou už varoval také epidemiolog Rastislav Maďar. „Rychlost, s jakou nastoupila, výrazně předčila i variantu delta," varoval odborník.

To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu. pic.twitter.com/nKd5x1LO21 — Rasti Madar (@RastiMadar) November 25, 2021

Koronavirus SARS-CoV-2 stejně jako ostatní viry neustále mutuje. Podle agentury AP však mnohé nové varianty často nakonec vymizí. Ty, které mohou mít vážnější dopady na zdraví lidí, přitom není reálné dopředu rozeznat.

Původní variantu, která se v roce 2019 objevila v čínském Wuchanu, postupem času vytlačily nakažlivější mutace. Dříve se označovaly podle zemí, v nichž se objevily, nyní je však WHO pojmenovává podle písmen řecké abecedy. Alfa varianta pocházející z Británie se stala čtyřikrát nakažlivější než původní virus, na jaře pak začala převládat ještě 2,5 krát nakažlivější delta. Na svědomí má aktuálně přibližně 95 procent případů v Česku.