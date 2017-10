Muž si dělal selfie a pak zpřeházel volební urnu. Řeší se platnost voleb

VIDEO/ V Žermanicích na Frýdecko-Místecku otevřeli zapečetěnou volební urnu už v pátek, když v ní jeden volič hledal svou obálku.

Incident začal poměrně nevinně. Jeden volič řádně odvolil, ale pak si vzpomněl, že si svůj volební akt řádně nezdokumentoval. Komise mu na jeho žádost vydala další úřední obálku, se kterou se muž začal fotografovat. Přes upozornění, že tuto obálku už nesmí do urny vhodit, mu tam však spadla. V té chvíli muž nelenil, popadl urnu a otevřel její víko, přičemž porušil pečetní pásky.

„Ano, my jsme mu vydali další obálku, abychom mu vyhověli, že se si chce pořídit selfie. Bohužel, ta obálku mu tam spadla. Muž pak otevřel urnu a hledal tam tu prázdnou obálku, kterou ale nemohl najít. Okamžitě jsme mu v tom přehrabávání zabránili a urnu pak opětovně zapečetili,“ popsal předseda komise Jan Kozel.

Naprosto shodně situaci popsala také starostka obce Světlana Šipulová. „Komise mě o události informovala večer.

Všichni členové komise se shodují, že muž do urny skutečně vhodil pouze jednu prázdnou obálku a žádnou z ní nevyzvedl. Při sobotním sčítání hlasů by tak měla komise uvnitř najít jednu prázdnou obálku navíc.

Podle krajského úřadu došlo k porušení zákona. „Komise neměla vydávat žádnou další obálku a volební urna neměla být otevřena dříve, než po ukončení voleb. Tímto pochybením se zabýváme a prověřujeme ho. Z dosud získaných informací však vyplývá, že by nemělo dojít k žádnému manipulování s hlasy,“ řekl referent pro správní činnosti Krajského úřadu MSK Jan Berousek.

V krajním případě by se situací mohl zabývat soud, pokud by někdo měl námitku na regulérnost voleb. Dá se ale předpokládat, že soud i kdyby soud uznal pochybení, celkový výsledek voleb by to neovlivnilo.