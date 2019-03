Plán na vybudování Muzea nesvobody dostává jasnější kontury. Vedení Prahy chce letos na podzim založit neziskovou instituci, která uspořádá v prostoru „pod Stalinem“ na Letné výstavu k 30. výročí sametové revoluce a zároveň se stane zárodkem budoucího muzea zaměřeného na historii totalitních režimů v českých zemích.

Magistrátní koalice ho slibuje otevřít veřejnosti do konce tohoto volebního období, tedy do roku 2023. Aktuálně jsou v úvaze čtyři lokality, kde by mohlo muzeum najít domov.