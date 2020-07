Pánové, jestliže chcete okouzlit ženu, rovnou zapomeňte na to, že byste šli na rande v teplákách. Podle Daniela Šmída, lektora kurzů etikety a moderního gentlemanství, jsou jedině čisté, bezvadné a hodnotné oděvy, boty a doplňky známkou muže, který se o sebe dokáže postarat.

Umění se obléknout. Ilustrační foto | Foto: shitterstock

Proč bychom měli dbát na to, co si vezmeme na sebe? Má to dobře oblečený muž v životě snazší?