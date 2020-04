Prezidentův kancléř Vratislav Mynář se dnes na Pražském hradě setkal s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Důvodem schůzky bylo poděkování Číně za pomoc Česku v době pandemie nového typu koronaviru, řekl ČTK Mynář. Schůzky se zúčastnil také předseda Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík. Schůzku potvrdil také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, upozornil na ni Deník N. ČR v Číně v posledních týdnech koupila desítky milionů kusů zdravotních a ochranných pomůcek. Zaplatila za ně asi devět miliard korun.

Kancléř Vratislav Mynář (na snímku z 1. února 2019) | Foto: ČTK

"Byla to plánovaná oficiální návštěva čínského velvyslance na moje pozvání," řekl Mynář. Stejně pozval i Tvrdíka. "Abych oběma stranám poděkoval za to, co dělají pro Českou republiku v rámci dodávek humanitárních a hygienických prostředků," dodal. Čangovi zároveň předal osobní dar. "Bylo to jenom proto, abych mu poděkoval za to, co Čína pro Českou republiku dělá," zdůvodnil setkání kancléř. Mynář poděkoval také Tvrdíkovi. "Je tím, díky jehož kontaktům došlo k navázání leteckého spojení mezi Čínou a Českou republikou a k tomu, že do dneška proudí v takovém množství do České republiky," dodal.