Mynář při dnešním prohlášení novinářům řekl, že jej Zeman pověřil ještě před hospitalizací 10. října, aby připravil podpisovou listinu svolávací zasedání nové Sněmovny. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit. Mynář dále řekl, že ve středu 13. října o Zemanově rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Pražský hrad zároveň zveřejnil video, na kterém Zeman 14. října mimo jiné za přítomnosti předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a Mynáře v nemocnici svolání Sněmovny podepisuje.

Podle Fialy zveřejněné informace na situaci nic nemění. "Pro případnou aktivaci článku 66 bude rozhodující aktuální zpráva ÚVN (Ústřední vojenské nemocnice) na začátku listopadu, zda je pan prezident schopen vykonávat svou funkci," uvedl.

Politici začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 ústavy poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí oznámil, že Zeman podle ÚVN nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech, dodal. Obě parlamentní komory si ještě před případným rozhodnutím o převodu pravomocí vyžádají další zprávu od nemocnice.

"Při pohledu na zveřejněné záběry z nemocnice znovu přeji panu prezidentovi uzdravení a také potřebný klid a respekt k jeho soukromí," doplnil dnes Fiala.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana záběry vyvolávají více otázek než odpovědí na otázku, zda je prezident schopen vykonávat svůj úřad. "Video je z mého pohledu velice nedůstojné, protože na něm vidíme unaveného prezidenta, který si v této chvíli zaslouží především klid," uvedl. Je pro něj nepřípustné, že nikdo z přítomných neměl nasazený respirátor. "A to opomíjím fakt, že na JIP mohou navštěvovat jen dva lidé najednou," poznamenal. Byla tím podle něj nejen porušena pravidla nemocnice, ale především bylo ohroženo prezidentovo zdraví. Pro aktivaci článku 66 je pro Rakušana stále více relevantní zpráva ÚVN.

Na zveřejněném videu Zeman podepisuje listinu a podpis komentuje. Na záběru jsou kromě něj čtyři další osoby, mimo jiné kromě Mynáře a Vondráčka také prezidentův tajemník Jaroslav Hlinovský. Podle mluvčí ÚVN Jitky Zinke návštěvníci porušili pravidla, protože neměli nasazený respirátor.

"Pokud bylo cílem videa potvrdit, že Miloš Zeman má kolem sebe charakterově velmi křivé osoby, tak mohu konstatovat, že byl úkol splněn," napsala ČTK Pekarová Adamová. Zemanovi popřála hodně sil. "Ze záběrů se dá usuzovat, proč ÚVN vylučuje pracovní způsobilost, ale samozřejmě není několikavteřinové video podkladem pro rozhodnutí o aktivaci článku 66, tím je posouzení ze strany lékařů ÚVN," doplnila.

"Je neskutečné, do jaké absurdní frašky dovedla tuto zemi nikým nevolená hradní parta v čele s trestně stíhaným panem Mynářem. Policie musí prošetřovat možné falšování podpisů prezidenta, zveřejňují se videa z nemocničního pokoje, pan Mynář a další účastníci mění neustále verze příběhu a protiřečí si. Nebo se dokonce natvrdo ukáže, že lžou," napsal ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. Také kritizoval, že si Mynář či Vondráček nenasadili roušky.

Podle Okamury se z videa potvrzuje, že je v tuto chvíli nepřijatelné, aby byl prezident zbaven pravomocí. "Prezident je prostě nemocný, ale ze záběrů je zřejmé, že zatím není důvod k těmto Senátem navrhovaným krokům. Popřejme prezidentovi uzdravení," uvedl na twitteru.

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že dnešní prohlášení je důsledkem dlouhodobé "práce" hradní kanceláře. "Nikdo už si dnes není jist, co je pravda a co ne. Vrhá to špatné světlo nejen na celou prezidentskou instituci, ale i na jednotlivé aktéry, kteří pak přistupují k tomu, že ukazují obrázky, které by veřejnost vidět neměla, protože zasahuje daleko do osobnostních práv Miloše Zemana, současnou situaci nikam neposouvá a nijak jí neřeší," sdělil.

Podle europoslance a místopředsedy KDU-ČSL Tomáše Zdechovského "je fajn vidět, že měl Zeman docela dobrou náladu." To ale nevypovídá o tom, jestli je schopný vykonávat svůj úřad. "Viděli jsme jedno podepsání listiny. Rozhodnout musí odborníci. Nevím, co na to řeknou lékaři, že nikdo u pacienta neměl roušku," uvedl na twitteru.