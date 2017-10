Prasata přicházejí i na sídliště. V sobotu pořádají myslivci hon

Divoká prasata přestávají mít strach z lidí a uchylují se do center sídlišť. Myslivci pořádají hon v Ústí nad Labem už tuto sobotu.

V keřích za domem, uprostřed silnice, ale i mezi paneláky na sídlišti. Nemusíte chodit do zoologické zahrady ani do lesa, abyste potkali stádo divokých prasat. Kdysi ojedinělá zvířecí atrakce teď stále častěji působí problémy v ústeckých obvodech.

DO SÍDLIŠTĚ NEPŮJDOU

„Ničí veřejnou zeleň a nebojí se už ani sídlišť, lidé se s nimi potkávají třeba i ráno při venčení psa,“ řekla starostka Severní Terasy Renáta Zrníková.

Na invazi divočáků se radnice rozhodla reagovat. Starostka kvůli bezpečnosti kontaktovala myslivecký spolek Diana, který na tuto sobotu plánuje velký „divočácký“ zátah po celém obvodě. „Začnou v ulici Jana Zajíce a pokračovat budou až k Erbence,“ doplnila starostka.

Jak upřesnil myslivec David Vaca, spolek bude střílet divočáky v revíru nad Doběticemi, na Stříbrníkách či nad Krásným Březnem.

„Naším cílem je odehnat divoká prasata od města,“ doplnil Vaca s tím, že honitba začíná v 9 hodin. Myslivci se zaměří také na nehonební pozemky mezi Chuderovem a Božtěšicemi a údolí Chuderovského potoka.

„Dovnitř do sídliště nepůjdeme, maximálně se tam někdo od nás půjde podívat se psem, jestli někde v křoví nejsou divočáci zalehlí,“ řekl předseda spolku Diana Roman Jansta.

Každý ulovený divočák se následně stává majetkem mysliveckého spolku. „Většinou zvíře prodáváme do výkupu anebo si ho rozdělíme nebo prodáme mezi sebou. Divočák jako maso je velmi dobré a kvalitní,“ připomněl Jansta.

PRASATA SE NAUČILA ŽÍT MEZI LIDMI

Podle něj se stavy divočáků meziročně nijak markantně nezvedají. „Vrásky nám přidělávají spíše tlupy černé zvěře, které se naučily žít mezi lidmi,“ podotkl.

Trápení s černou zvěří zažívají také v nedalekých Všebořicích. Například zahrádkářka Zdeňka Filáčková zápasí s divokými prasaty už 15 let.

„Žila jsem 40 let na vesnici v Dolní Černé, ale to, co se děje v posledních letech, jsem nezažila. Zahrada je přerytá, v podstatě neprodejná, plot je rozbouraný. Nemám na to, abych tam stavěla betonové opevnění. Myslivci mi řekli, že mám smůlu, že u nás se moc nestřílí,“ popsala Filáčková, která má kvůli divočákům noční můry.

„V noci se budím a jediné, co mi lítá v hlavě, jsou divočáci. K čemu mi je taková zahrada? Abych platila daně a rozčilovala se?“ ptala se Filáčková. Všebořice spadají pod Myslivecký spolek Jílová Hora, v němž působí i Ivan Soukup. „Lovíme víc než v minulých obdobích. Bohužel divočáci se přestali bát lidí a stahují se k městu. Láká je i to, když lidé něco vyhodí,“ potvrdil Soukup.

Střílení černé zvěře město podporuje. Myslivci za uloveného divočáka na nehonebním pozemku získají 300 korun. „Částku vyplácí magistrát,“ dodal Jansta.

Divočáci sehráli v Ústí zásadní roli v případu z konce září. V Děčínské ulici u čistírny odpadních vod srazil vlak devět divokých prasat.

Stále častěji se s divočáky setkávají také řidiči přímo v provozu. Jen během středečního dopoledne se na Teplicku a u Klášterce nad Ohří srazilo auto s divočákem. Obě nehody se obešly bez zranění.