Jak ondatru pomstila policie Kromě faktu, že vodní hlodavci jsou potencionálními přenašeči vážných nemocí včetně vztekliny, může někdy setkání s nimi skončit i soudem. Zajímavý případ řešila vloni lounská policie. Dvaapadesátiletý muž byl obviněn z nedovoleného ozbrojování poté, co svému otci sebral kulovnici a vydal se na trestnou výpravu. Jejím cílem byla právě ondatra, která žila na břehu řeky. Muž ji chtěl zastřelit z mostu nad řekou, byl ale načapán místním myslivcem. K soudu putoval s výhružkou až dvouletého trestu za nedovolené ozbrojování. Na ondatru si počíhal téměř s dvěma promile v krvi.

Podle myslivců není úprava zákona samospásná. Už odlovy dříve chráněného kormorána ukázaly, že jen změna zákona k úspěšnému tlumení přemnožené populace nestačí. „Jsou to chytrá zvířata, která si na člověka dají pozor, jakmile pochopí, že jsou lovena. Jejich odlovům bude muset myslivec věnovat hodiny času,“ myslí si Zdeněk Sitař.

„Tato zvířata do české krajiny nepatří, ale velmi se jim daří a populace rapidně narůstá. Dokud ale může lovit pouze myslivecká stráž, počty ulovených kusů jsou nízké. Je dobře, že se pravidla uvolní,“ hodnotí Zdeněk Sitař, předseda okresního mysliveckého spolu Brno-Venkov. Po možnosti na větší odlov u invazních druhů myslivci dlouho volali a podle Sitaře novela zákona dobře krajině škodící druhy obsáhla.

Dosud byly možnosti jejich lovu myslivci omezené, lovit je pouze mohla takzvaná myslivecká stráž. Nově to bude moci být každý držitel loveckého lístku, který dostane pověření od hospodáře. Zejména v případě nutrií to myslivci vítají. Zejména u nutrií.

