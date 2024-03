Zakážou lidem vstup do lesa? Ochránci i ombudsman se obávají mysliveckého zákona

Sběr hub, trhání borůvek nebo rodinné výlety mohou v některých lesích skončit. Ministerstvo zemědělství v novele zákona o myslivosti chce posílit pravomoci vlastníků a umožnit jim regulovat si přístup do obor podle hospodářských potřeb. Podle Českého svazu ochránců přírody to ale může vést k oplocování lesů, kam by už návštěvníci nemohli volně vstoupit. Proti chystané novele se vyjádřil i úřad veřejného ochránce práv. Ministerstvo argumentuje tím, že obory tvoří jen minimum lesní plochy a ani v budoucnu by trend neměl být jiný.

Sběr hub, trhání borůvek nebo rodinné výlety mohou v některých lesích skončit. Ministerstvo zemědělství v novele zákona o myslivosti chce posílit pravomoci vlastníků a umožnit jim regulovat si přístup do obor podle hospodářských potřeb. | Foto: ČTK