Stovky lidí přišly dnes na vzpomínkovou akci na pražský Albertov, aby si připomněly studentské události z let 1939 a 1989. Na shromáždění vystoupili zástupci vysokých škol i bývalí studentští vůdci. Společným jmenovatelem jejich proslovů byla výzva k aktivitě a převzetí odpovědnosti za vývoj v zemi. Ve 14:30 z Albertova na Národní třídu vyrazil průvod, a to po stejné trase jako před 30 lety.

"Nesmíme zapomenout na události před 30 a 80 lety. Historie ukazuje, že když se zapomene a bere se vše jako samozřejmost, může se stát, že se může plíživě vrátit zpátky to, co nechceme," řekl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle něj před 30 lety studenti a další účastníci akce na Albertově "otočili koly dějin" a hlavně mladá generace by měla být aktivní. "Musíme my sami, ne že někdo to udělá, abychom pořád nekňučeli, jak nám vyčítají i ze zahraničí, že Češi pořád kňourají," dodal Pospíšil.