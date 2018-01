Na Vysočině bude silně sněžit, silnice mohou namrzat po celém Česku

V severní a východní části Českomoravské vrchoviny bude během dopoledne silně sněžit, v krátké době tam může napadnout zhruba pět centimetrů mokrého sněhu. Okolo poledne se oteplí, zesílí vítr a sníh začne tát. Na silnicích mohou vznikat kalamitní situace, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silnice na Harrachov je pro kamiony uzavřenáFoto: Deník

Aktuální výstraha na silné sněžení s vysokým stupněm nebezpečí platí pro okresy Svitavy v Pardubickém kraji, Žďár nad Sázavou na Vysočině a Blansko v Jihomoravském kraji, a to od devíti do 12 hodin. Opatrní by měli být hlavně řidiči, protože se může náhle snížit viditelnost a silnice může rychle pokrýt nový sníh.

Dřívější varování meteorologů před sněhovou nadílkou platí od dnešních 09:00 do 22:00 také pro Jablonecko, Liberecko a Semilsko v Libereckém kraji, Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko v Královéhradeckém kraji, Orlickoústecko v Pardubickém kraji, Šumpersko a Jesenicko v Olomouckém kraji a Bruntálsko v Moravskoslezském kraji.

Na horách a v podhůří na severu republiky může napadnout až 20 centimetrů sněhu, na hřebenech hor až 35 centimetrů. V západní polovině Čech a na východě území bude dnes také zesilovat vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 km/h.

V Krkonoších jsou uzavírky

Od dnešních 7:00 hodin je uzavřen provoz na silnici I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 t (s výjimkou autobusů).

V Krkonoších dnes dopoledne došlo k několika dopravním nehodám, u kterých museli zasahovat hasiči.