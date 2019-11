"Je 30 let od chvíle, kdy začala sametová revoluce," zahájil svá slova v Národním muzeu premiér Andrej Babiš. Předtím ještě pochválil ředitele Národního muzea Michala Lukeše za videomapping.

"Rok 1989 byl přelomový. 17. listopad 1989 - Albertov. Pietní akce k uzavření vysokých škol nacisty. Dav se vydal po nábřeží na Národní třídu. To, co následovalo, jsme všichni viděli mnohokrát," vyprávěl Babiš a hovořil o vzniku stávkových výborů. "Václav Havel. Jeho odvaha za komunismu a sametové revoluce byla obdivuhodná," pochválil exprezidenta český premiér.

Následně se přiznal k tomu, že byl členem Komunistické strany Československa. "Nejsem na to pyšný. Nebyl jsem tak statečný jako prezident Havel. Nyní chci zpětně vyjádřit vděk a pokoru: Díky vám, kdo jste měli odvahu a vyšli jste 17. listopadu 1989 z Albertova na Národní třídu," děkoval Babiš. Poděkoval i všem, kteří založili Občanské fórum.

"Žádná strana nespojuje všechny a každá se pere o své místo na slunci. Ale pokud jsou to strany demokratické, nevidím v tom žádný problém," zaznělo rovněž v projevu Babiše. "Chci dále pracovat jako premiér pro všechny občany této země. Jsme všichni Češi. Občané svobodné České republiky," sdělil Babiš.

Nejsvobodnější období České republiky

"Měli bychom být hrdi na to, čeho jsme dosáhli. Hrdi na to, kde jsme teď. Děkuji všem, že se nám všem povedlo to, co zažíváme teď: Nejsvobodnější období České republiky, které pamatujeme. Nejdůležitější je udržet získanou svobodu a demokracii pro další generaci," dodal Babiš a pochválil ekonomické výsledky Česka.

V Národním muzeu vystoupil po Andreji Babišovi také předseda Německého spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. České republice mimo jiné pogratuloval. Poté vystoupil se svým projevem i předseda polské vlády Mateusz Morawiecki.

Slovenský premiér Peter Pellegrini se domnívá, že změna režimu je spjatá s inspiracemi z Polska i Maďarska. "Naopak, dynamika událostí v Československu inspirovala vývoj v Německu, Polsku i Maďarsku," podotkl Pellegrini a hovořil v Národním muzeu o pádu Berlínské zdi, pádu železné opony i o tom, jak skončila studená válka.

K řečnickému pultíku zamířil také maďarský premiér Viktor Orbán. "Spolupráce středoevropských zemí je napsána v srdcích Středoevropanů. Blahopřeji České republice k velkému výročí," uzavřel.