Na Facebooku má nejvíce fanoušků Okamura. Nejaktivnější je KSČM

Nejaktivnější na Facebooku prostřednictvím přidávání obsahu na své stránky je KSČM. S podobnou frekvencí publikace ji následují Česká pirátská strana a KDU-ČSL, nejméně příspěvků denně přidává na svůj profil ČSSD. V počtu fanoušků vede pro změnu SPD Tomia Okamury a dále TOP 09, za kterými se drží ANO. Agentura Performics přináší analýzu profilů hlavních politických stran.

Nejčastěji odpovídá a komunikuje se svými fanoušky Strana zelených, dále Starostové a nezávislí a TOP 09.

Prostřednictvím analytických nástrojů sledovala aktivitu osmi politických stran a hnutí na Facebooku v období od 1. září do 10. října agentura Performics. Analýze podrobila profil ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPD, Stranu zelených, STAN, Českou pirátskou stranu a TOP 09.

Co je SocialTools a jak funguje?

Patentovaná aplikace agentury Performics sleduje výkonnost a efektivitu vybraných stránek na Facebooku. Zpracovává jak základní metriky, jako je počet fanoušků, likes, komentářů či sociodemografický profil, tak metriky mapující aktivitu fanoušků a administrátorů FB stránek. Konkrétně tedy to, jak jsou aktivní na stránkách, o čem píší, jak často píší, co sdílejí apod. To vše ukazuje pro každou značku zvlášť nebo jako konkurenční srovnání mezi různými brandy.

Největším počtem fanoušků se může pyšnit Tomio Okamura – SPD (téměř 270 000), následuje TOP 09 (více než 117 000) a ANO (více než 104 000). Naopak nejméně ze všech mají Starostové a nezávislí (7216) a KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy (více než 8500).

Ve sledovaném období si největší počet nových fanoušků připsaly facebookové stránky České pirátské strany (18 372), Tomia Okamury – SPD (kolem 6200) a TOP 09 (více než 3200). Tato čísla mohla vzniknout na základě toho, že obě facebookové stránky mají nejvíce aktivních uživatelů, kteří v daném období dali like, připojili komentář nebo sdíleli vybraný příspěvek.

V této aktivitě vede Tomio Okamura – SPD s až neuvěřitelným počtem 70 564. Naopak nejméně aktivních uživatelů má KSČM (kolem 2600).