Hlavní příčinou hrozícího kolapsu českého zdravotnictví je vysoké reprodukční číslo. K 10. říjnu, kdy analýza vznikla, ho její autoři odhadovali na 1,53. To znamená, že jeden člověk s covidem-19 nakazí v průměru ještě jednoho a půl. Celorepublikový počet nových případů se za pouhých devět dní zdvojnásobí.

ÚZIS připravil čtyři scénáře dalšího vývoje. Pokud by reprodukční číslo zůstalo na stejné úrovni, znamenalo by to jen za říjen 1755 úmrtí. Nejoptimističtější scénář pak vychází z naděje, že se podaří číslo R snížit na 1,1. Počet obětí by se tak v říjnu zastavil těsně pod tisícovkou, i to by ovšem v závěru měsíce znamenalo nejméně 40 obětí denně.

I v případě příznivého vývoje to znamená výrazný nárůst počtu hospitalizovaných i nejtěžších případů vyžadujících intenzivní péči. Podle prezentace jich za dva týdny bude nejméně sedm stovek. A pokud by se současný vývoj nezlepšil, skončilo by tempem sto nových pacientů denně na jednotkách JIP a ARO přes dva tisíce lidí. To si podle autorů nutně vyžádá omezení neakutní nemocniční péče.

Dokument upozorňuje i na znepokojivou rychlost šíření viru mezi zdravotníky. Kvůli koronaviru chybělo už 10. října sedm procent lékařů, 12 procent sester a stejný podíl ostatního zdravotnického personálu.

Bez omezení by to nešlo

Pokud by kabinet nepřijal žádné restrikce, do konce roku by se koronavirem nakazila téměř polovina populace s tím, že vrchol epidemie by přišel v listopadu s 2,9 miliony infikovaných. Většinu z nich přitom testy ani s navýšenou kapacitou nezachytí. „I při vysokých počtech nově diagnostikovaných pacientů je v populaci minimálně 2,5x až třikrát větší počet celkově nakažených,” varují autoři.

Jedním dechem dodávají, že účinky nejnovějších vládních opatření budou patrné nejdříve za týden. Pokud by se epidemii podařilo zastavit na začátku října, zasáhla by „jen” 200 tisíc Čechů. Tuto šance už ale kabinet promarnil. Podaří-li se zlomit trend nyní, bude mít Česko na konci roku kumulativně přes 400 tisíc nakažených.

„Většinový mírný až bezpříznakový průběh nemoci u osob v mladém a středním věku napomáhá další eskalaci šíření,” stojí v prezentaci. Závěrečné doporučení je pak jednoznačné: snížit počet kontaktů v populaci o polovinu. Jak, to už autoři dokumentu neuvádějí.

Celou prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Redakce požádala ÚZIS o potvrzení pravosti uniklého dokumentu, dosud však neobdržela odpověď.