Z posledního místa do sněmovny? Na kroužky spoléhá nejen Feri

/INFOGRAFIKA/ Vybrat si nejen politickou stranu, ale i svoje oblíbence, to je možnost, kterou voličům nabízejí preferenční hlasy. Jsou čtyři a mohou do sněmovny vyslat stranické outsidery. To se přihodilo v roce 2010, kdy lidé vyslyšeli výzvu předsedy Nadace Charty 77 Františka Janoucha, aby se vzbouřili proti partajním sekretariátům a kroužkovali kandidáty na posledních místech.

Osudným se to stalo například pro někdejšího ministra vnitra ODS Ivana Langera. Kvůli masivnímu zaškrtávání níže zařazených členů ODS se do sněmovny nedostal ani z první pozice. ČTĚTE TAKÉ: V poslanecké skříni spí kostlivec. Bydlení pro chudé Známé tváře, a mezi nimi především lékaři, naopak sázejí na dobrou pověst mezi spoluobčany. V Praze se tak v roce 2013 vyšvihl z 12. místa primář II. interny Nemocnice Na Bulovce Jiří Koskuba (ČSSD). Na Vysočině z původně nevolitelného místa dvakrát zabodoval primář havlíčkobrodské porodnice Pavel Antonín. Hvězdou hnutí ANO na Olomoucku byl před čtyřmi lety lékař Milan Brázdil, který proslul záchranou pacienta, jehož zranila metrová tříska. Původně byl na desáté příčce, ale nakonec předskočil i lídra Jaroslava Faltýnka. Letos se hon na preferenční hlasy stal oblíbenou disciplínou hlavně mezi členy hnutí ANO. Přední místa kandidátek totiž zůstala pro víc než třetinu stávajících poslanců zamčená. O to víc se zhrzení babišovci na sebe snaží upozornit samostatnou kampaní. To je případ místopředsedy sněmovního zahraničního výboru Pavla Šrámka, který se propadl na šestou příčku a na Plzeňsku se prezentuje jako farmář amerického typu. O hlasy učitelů zase usiluje ředitelka Střední zemědělské školy v Dobříši a současná poslankyně Ivana Dobešová, která obsadila až 14. místo. O sedm pozic výš je populární moderátor Stanislav Berkovec. „Za preferenční hlasy budu vděčný, do sněmovny chci, ale nedělám žádnou osobní kampaň. Pro mě je důležité, aby uspělo hnutí ANO jako celek,“ řekl Berkovec Deníku. ČTĚTE TAKÉ: Volební urny nahradí internet, slibují politici Jako test síly sociálních sítí pojal svou kandidaturu nepřehlédnutelný člen TOP 09 Dominik Feri. Student práv s výraznou vizáží kandiduje v Praze z posledního místa. „V krajských volbách jsem dostal třináct procent hlasů z celé kandidátky, a to bylo na severu Čech. Jestli se to zopakuje v Praze, těžko říct,“ uvedl Feri v nedávném rozhovoru pro Deník.

