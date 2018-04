Na Mapě republiky vydrží sníh pravděpodobně do poloviny června

Přijmeme řidiče s vlastním úsporným osobním vozem (kombi výhodou) pro odvoz zákazníků z Prahy na Letiště Praha nebo opačně. Tržba z jedné zakázky 400-650 Kč, naše provize 20 %. Nabízíme cca 1-6 zakázek denně (dle Vašich časových možností), pokud chcete hodně jezdit, odnesete si cca 35.000 Kč čistého měsíčně při úsporné jízdě. Požadujeme čistý trestní rejstřík, řid. průk. sk. B, bydliště v Praze. Základní podmínkou je také velmi úsporný vůz, s funkční klimatizací a co nejnižšími provozními náklady. Neomezujeme stáří vozu, ale požadujeme výborný technický stav. Palivo nafta nebo lpg. Vratná kauce při nástupu 7.000 Kč (lze splácet). Požadujeme maximální časovou flexibilitu, nejde o práci s pevnou pracovní dobou. Nástup ihned. Zakázky zadáváme nejméně 2 hodiny předem, není tedy nutné čekat v autě. Zkoušky z místopisu Prahy výhodou, možnost zajištění koncese. Nepřijímáme řidiče jiných dispečinků.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/SKLADNICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18700 kč, mzda max. 21700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme pracovníka do skladu. , , Náplň práce: , - příjem a výdej zboží, - vystavování a příjem silničních a železničních přepravních dokumentů, - provádění inventarizace zásob, , Požadujeme:, - oprávnění k obsluze VZV - vysokozdvižný vozík s volantovým řízením do 5 t nosnosti – druh W1 , - oprávnění k obsluze ručně vedených, plošinových nízkozdvižných manipulačních vozíků – druh A, - základy práce na PC – Word, Excel, - spolehlivost a zodpovědnost , , Místo výkonu práce: Obrnice , , Jedná se o dvousměnný pracovní režim od pondělí do pátku, střídání směn – týden ranní a týden odpolední, délka směny 7,75 hod., , Benefity: zvýhodněný mobilní tarif, , Nabízíme: osobní ohodnocení, možnost profesního růstu, stálou práci a volné víkendy., , Nástup: ihned, , Pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení., , Prosím o zaslání životopisu na emailovou adresu dlochnerova@upline.cz ., , Všechny došlé životopisy pečlivě posoudíme. Uchazeči, jejichž profesní nabídka nejvíce odpovídá našim požadavkům, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Ostatní kandidáty bohužel nemůžeme individuálně kontaktovat. Děkujeme za Váš zájem a pochopení.. Pracoviště: Upline cz s.r.o. - 1, 435 21 Obrnice. Informace: Dana Lochnerová, .