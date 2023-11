Na německé železnici se opět stávkuje. Protest zasáhne i vlakové spoje z Česka

Vlaky končící v Drážďanech, bez pokračování do Berlína. To je hlavní důsledek stávky německých železničářů, kterou na 20 hodin vyhlásil svaz GDL. Stávka začne ve středu 15. listopadu večer a pokračovat bude do čtvrtečního večera.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura