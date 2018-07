Na post velvyslance ve Francii míří Fleischmann. Drulák pravděpodobně skončí

Při setkání Andreje Babiše s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se po boku českého premiéra objevoval velvyslanec Petr Drulák. Přitom to byl právě Babiš v roli ministra financí, který jeho jmenování za Sobotkovy vlády nepřál.

Petr Drulák.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Drulák působil na Zaorálkově ministerstvu zahraničí jako první náměstek a politický tajemník, upadl však v nemilost poté, co kritizoval Havlovo pojetí lidských práv.

Pragmatik Babiš ho odmítal ale hlavně proto, že profesor Drulák nesplňoval jeho představu aktivního komunikátora. Podle informací Deníku tuto změnu na velvyslanectví ČR v Paříži stihla schválit ještě Babišova vláda v demisi.

Druláka by měl v dohledné době vystřídat prezident mediální skupiny Lagardére Active ČR (rádia Evropa 2, Frekvence 1) a nositel francouzského Řádu čestné legie Michel Fleischmann, jehož rodina v roce 1969 emigrovala do Paříže. „Vůbec to nekomentuji. Až tady jednou ukončím své působení, což ale v nejbližší době neočekávám, rád to s vámi proberu,“ sdělil Deníku Petr Drulák.

Jeho francouzské velvyslanecké dny jsou nicméně už sečteny, což nám potvrdily dva s věcí obeznámené zdroje. Premiér Babiš usiluje o to, aby prezident Macron co nejdříve navštívil Česko a od Fleischmanna si v tomto směru slibuje výraznou pomoc.