Na pozici šéfa GIBS se nikdo nežene. Babiš vyhlásí druhé kolo

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyhlásí druhé kolo výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, které je od začátku května volné po odchodu Michala Murína. Do prvního kola se přihlásil jeden zájemce, což pro transparentnost výběrového řízení nestačí. Oznámila to dnes mluvčí vlády Barbora Peterová.

GIBS dočasně vede Lenka Haderková, která předtím byla vedoucí legislativního a právního oddělení inspekce. Média v minulých dnech uvedla, že byla jediným zájemcem, který se do výběrového řízení přihlásil.

Nového ředitele vybírá odborná komise, v které podle Lidových novin jsou ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, generální ředitel Celní správy Milan Poulíček, šéf hasičů Drahoslav Ryba, ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda a ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Podle Peterové výběrová komise konstatovala, že podání jedné přihlášky v úvodním kole výběrového řízení nenaplnilo požadavky výběrového řízení. "S ohledem na skutečnost, že z řad příslušníků bezpečnostních sborů nebyl projeven dostatečný zájem o danou pozici, doporučuje se při případném dalším kole výběrového řízení postupovat způsobem rozšíření uchazečů i mimo příslušníky bezpečnostních sborů," dodala Peterová.

Ke konci Murína ve funkci vedly spory s premiérem. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Činnost GIBS kromě Babiše kritizovali také státní zástupci, kteří mají výtky zejména k vzájemné spolupráci. Mluvili o pochybeních dlouhodobějšího charakteru, která se opakují, a o systémových problémech. Premiér také zahájil s Murínem kázeňské řízení. Murín nakonec odešel z funkce sám. Předtím kvůli vyčerpání z dlouhodobého stresu skončil v nemocnici. Svůj odchod zdůvodnil tím, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, když ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. Server Aktuálně.cz nedávno napsal, že Murín od začátku měsíce nově pracuje pro Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti (NÚKIB).

GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a Vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.