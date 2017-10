Kubera nebude kandidovat na prezidenta, proti byla jeho rodina

/ROZHOVOR, ANKETA/ Místopředseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera nebude kandidovat v blížících se prezidentských volbách, i když pro to sehnal dost podpisů od kolegů v horní komoře Parlamentu. Teplický primátor a senátor sdělil Deníku podrobnosti svého rozhodnutí.

Rozhovor s Jaroslavem KuberouCo vás k tomuto kroku dovedlo?

Jednak soukromí, ale také parlamentní volby, na jejichž výsledek jsem čekal.

Proč soukromí?

Příští rok oslavíme na podzim s manželkou zlatou svatbu a to je pro mě hodně důležitá životní meta. Přehodnotil jsem další život. A je pro mě klíčový. Rodina mě coby prezidenta nechce. Za těch 25 let, co jsem v politice, toho má rodina dost. A já to plně respektuji.

V čem vaše rozhodnutí nebojovat o prezidentský post ovlivnil výsledek voleb?

Miloš Zeman to má hodně dobře rozehrané, promyšlené a nastartované.

Takže byste proti němu neměl šanci?

Ne. On to jasně za dané politické situace vyhraje. Jiná věc je, zda celé období vydrží v roli prezidenta, třeba kvůli zdravotním důvodům.

Takže ani další kandidáti podle vás nebudou mít šanci?

Když se podíváte na výsledek voleb, tak je jejich snaha podle mě zcela marná. Zvláště u těch, kteří vedou negativní kampaň.

Budete obhajovat senátorský post?

To jsem už slíbil celému senátorskému klubu za ODS. Takže senátorské pozice se nebudu chtít vzdát.

A primátorské křeslo?

Budu určitě kandidovat v komunálních volbách, abych si zachoval kontrolu nad městem. Jak to bude, to je ale ještě daleko.

Kubera v červenci řekl, že už nasbíral dost podpisů v Senátu, aby mohl svou kandidaturu podat. Zároveň však konstatoval, že se teprve rozhodne, zda do voleb půjde. Už zhruba půl roku předtím v České televizi řekl, že se mu nepodařilo přesvědčit manželku k tomu, aby s ním žila na Hradě.

"Pan Kubera sám jistě médiím nejlépe vysvětlí, proč nebude kandidovat. Ty důvody spočívají v tom, že nemá podporu v rodině. Zeptejte se pana senátora, nicméně ta informace je správná, pan senátor nebude kandidovat," řekl novinářům Fiala dnes ve Sněmovně po schůzce se zástupci Pirátské strany.

Potvrzení kandidáti

Hranici občanských podpisů pro kandidaturu v prezidentských volbách už překročili současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček. Senátorské podpisy sehnal vedle Kubery bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer.

Díky 22 poslaneckým podpisům se bude o Hrad ucházet také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek.