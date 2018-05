Na referendu ČSSD nezáleží. Zeman jmenuje Babiše premiérem i podruhé

Prezident Miloš Zeman dodrží slib. Andreje Babiše (ANO) jmenuje i podruhé předsedou vlády. A to bez ohledu na to, jak dopadne referendum ČSSD o účasti ve vládě. Řekl to dnes na Žofínském fóru v Praze.

Zeman se opět vyslovil proti předčasným volbám. Věří, že vláda bude sestavena do prázdnin. Kvůli prodlužování sociálnědemokratického referenda podle něj ale může být tento termín prodloužen o týden nebo o dva. Zeman trvá na tom, že předčasné volby jsou urážkou voličů a ukázkou neschopnosti politiků. Babiš před časem připustil možnost předčasných voleb, pokud se nepodaří s ČSSD sestavit menšinovou vládu.

Autor: ČTK