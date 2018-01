Na růst odměn ve školství by bylo z rozpočtu potřeba 7,5 miliardy

K růstu odměn a osobních příplatků ve školství na 15 až 20 procent tarifních platů by bylo z rozpočtu nutné dát 7,5 miliardy korun navíc, uvedlo dnes ministerstvo školství. Zvýšit netarifní části platu chce ministr školství Robert Plaga (ANO), který se dnes sešel se zástupci školských odborů.

Odboráři v polovině prosince uvedli, že odměny a příplatky pro některé učitele by mohly začít růst až poté, co se podaří dostatečně zvýšit tarify. Do regionálního školství má letos plynout víc než 120 miliard korun.

"V současné době je podíl nenárokových složek platů, tedy například osobních příplatků a odměn, na celkových platech zaměstnanců regionálního školství velmi nízký. U nepedagogických zaměstnanců se tento podíl pohybuje okolo 13 procent, u pedagogů dokonce nedosahuje ani deseti procent," uvedl Plaga. Růst netarifní části platů by podle něj pomohl ředitelům, aby mohli ocenit kvalitní pedagogy.

V návrhu programového prohlášení menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) je uvedeno, že chce do roku 2021 zvýšit platy učitelů minimálně na 150 procent jejich současné výše. Podle odborů to zhruba odpovídá jejich požadavku na zvýšení platů na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. V programovém prohlášení by ale podle odborářů vláda měla také uvést, jak na to chce zajistit peníze.

Po loňském zvýšení tarifních platů by se průměrný plat pedagoga měl pohybovat kolem 30.750 korun, uvedlo dnes ministerstvo školství. Postupným růstem na 130 procent průměrné mzdy by se dostal na zhruba 44 850 korun.

Plaga podle tiskové zprávy ministerstva dnes jednal s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Františkem Dobšíkem a předsedou Vysokoškolského odborového svazu Petrem Baierlem právě o nutnosti zvyšování peněz do školství.

Reforma financování regionálního školství byla ústředním tématem dnešního setkání ministra se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů. Od příštího roku by měly být mateřské, základní a střední školy, družiny a konzervatoře financovány ne podle počtu žáků, ale podle rozsahu poskytovaného vzdělávání. Změnu systému představují zástupci ministerstva při výjezdech do krajů.