Na slyšení před sněmovní komisi k OKD dorazil Telička

Sněmovní vyšetřovací komise k někdejší privatizaci černouhelné společnosti OKD zahájila dnešní jednání slyšením europoslance Pavla Teličky (dříve ANO). Telička v minulosti figuroval v orgánech některých firem finančníka Zdeňka Bakaly, většinového vlastníka těžební firmy. Na dnešek komise pozvala čtyři svědky, podle předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) se žádný z nich neomluvil.

Telička žádal veřejné slyšení před komisí, Černohorský se postavil proti. "Je potřeba nezveřejňovat, na co se konkrétních svědků ptáme. Je to důležité do budoucna proto, aby ti svědci, kteří následně dorazí, neopakovali to, co třeba slyšeli v televizi," uvedl.

Kritika Sobotky

Komise se podle předsedy nyní soustředí na privatizaci minoritního státního podílu v OKD v roce 2004 za tehdejšího ministra financí a pozdějšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka bývá v této souvislosti kritizován, komise už ho vyslechla. Komise chce podle Černohorského rekonstruovat také dobu druhé poloviny 90. let, tedy potom, co stát ztratil v těžební společnosti majoritu. Černohorský nevyloučil, že zkoumání komise by mohlo dospět i k podání trestního oznámení.

Sněmovna nedávno komisi prodloužila lhůtu pro práci o půl roku. Závěry by měla předložit plénu do 12. dubna. O prodloužení lhůty požádala komise kvůli tomu, že ještě potřebuje vyslechnout některé svědky a zpracovat část písemných materiálů. Černohorský před poslanci bez bližšího upřesnění řekl, že komise už dospěla k některým "závažným zjištěním", které dosud nebyly známy.

Před dvěma roky skončila společnost OKD v insolvenci. Akcie nástupnické společnosti následně převzala státem vlastněná společnost Prisko.

Prodej menšinového podílu státu je i předmětem soudního řízení. Státní zástupce tvrdí, že jeho cena byla nejméně 9,8 miliardy korun, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud zatím nepravomocně všechny podezřelé, tedy znalce a bývalé vedoucí pracovníky Fondu národního majetku, obžaloby zprostil. Žalobce se odvolal.