Na Sněžku dorazí papež. Posadí ho na barovou stoličku?

Tradiční srpnové setkání českých a polských poutníků, vyplněné výstupem na Sněžku a mší svatou pod širým nebem v nejvyšším bodě České republiky, dostane letos neobyčejný celosvětový lesk. Na Svatovavřineckou pouť se chystá Svatý otec, papež František.

„Při předávání sochy svatého Řehoře z Nareku, kterou jsme vezli do Vatikánu od nás z Horní Kalné, nám to pošeptal vatikánský státní sekretář Pietro Parolin,“ neprozřetelně pustil informaci Deníku Pavel Horák z firmy HVH, jehož umělecká slévárna v březnu dokončila dvoumetrovou bronzovou sochu pro vatikánskou zahradu.

Očekávané davové hysterii mají zamezit přísné podmínky pro vstup. Kdo bude chtít vidět papeže na Sněžce naživo, bude muset předložit potvrzení z kostelů na území Trutnovska nebo polské Karpacze o účasti na minimálně dvou mších během posledního půlroku a k tomu správně odpovědět na tři kvízové otázky z obsahu Bible. Kdo odpoví špatně, bude muset šlapat zpět do údolí.

Slavnou delegaci přinese do Krkonoš vrtulník z Prahy. Přistane v Peci pod Sněžkou. Na nejvyšší českou horu vyjede papež lanovkou. „Slyšel jsem, že prezident Zeman se nechal před lety vyvézt na Sněžku autem. Nechci jít v jeho stopách,“ rozhodla hlava katolické církve.

Rozhodnutí o ekologičtější variantě přepravy potěšilo ochranáře z národního parku. „Udělíme mu řád chráněného hořce tolitovitého u příležitosti letošního 55. výročí našeho národního parku,“ vymyslel ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Zdá se, že nejvíc zamotanou hlavu z návštěvy Svatého otce má šéf Lanové dráhy Sněžka Jiří Martinec. Vymýšlí, jak nejlepším způsobem ochránit jeho bezpečnost. „Uvnitř kabinky instalujeme neprůstřelné sklo, už jsme zkoumali prototyp papamobilu,“ dumal Martinec. „Která kabinka tak bude vybavená, vylosujeme se strojníky, a zůstane to pod pokličkou. Snad se chlapi nenamažou a neprokecnou se v hospodě,“ sepjal ruce náčelník lanovky v Peci pod Sněžkou.

Jako ostřelovači, připraveni zasáhnout proti případným narušitelům, budou rozmístěni po trase lanové dráhy členové střeleckého klubu trutnovské lesnické akademie. „Mají dobrý trénink a kvůli lesáckým uniformám ideální mimikry,“ vysvětlil Petr Kejklíček, zástupce ředitele České lesnické akademie, jemuž byl důležitý úkol svěřen. „Za ohrožení papeže se bude považovat také házení šiškou, proto apeluji na všechny návštěvníky hor, aby se vyvarovali této dětinské hry,“ dodal.

Srpnový termín už není tak daleko, přípravy se rozjely. Českou poštovnu na Sněžce si v předstihu obhlédli papežovi strážci ze Švýcarské gardy. „Párek v rohlíku si u nás papež asi nedá, ale zaujala je možnost poslat pohled s razítkem přímo ze Sněžky. Papež prý bude chtít poslat pozdrav jeptiškám do Říma,“ prozradil Milan Blaha, majitel poštovny.

S čím si zatím neví rady ani slavná Švýcarská garda, to je situace s novou verzí české hymny, která znatelně protáhne slavnostní úvod. „Urychleně sežeňte židli odpovídajících parametrů, Svatý otec nevydrží při ceremonii dlouho stát,“ stojí v depeši, zaslané včera Vatikánem na Městský úřad do Pece pod Sněžkou. „Řešíme, jaký typ židle bude papežovi nejvíce vyhovovat. Možná zvolíme barovou stoličku, aby jeho postava čněla nad ostatními. Přeci jen to je nejvyšší církevní hodnostář a proto by měl být opravdu nejvýš, aby na něj každý viděl,“ zauvažoval tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger.

Svatovavřinecké mši budou přítomny církevní elity z Česka i Polska, jak je zvykem. O účast se předhánějí vrcholní politici. Každý chce být u papežovy návštěvy na Sněžce. Ještě však netuší, že také oni budou muset splnit podmínky, platné pro všechny návštěvníky. Z knihkupectví na Malé Straně v Praze proto patrně již brzy začnou houfně mizet výtisky Bible.

Možní atentátníci budou mít na Sněžce velice složitou úlohu. Nejen kvůli pečlivým kontrolám a přísným bezpečnostním opatřením, kdy každému návštěvníkovi Krkonoš bude pro jistotu před branami Pece pod Sněžkou nepozorovaně implantován miniaturní videočip pod kůži, ale také kvůli odbornosti papeže Františka. Jako vystudovaný chemik na míle daleko pozná, chystá-li se nějaký výbuch. Ať tak či onak, jeho přítomnost na Svatovavřinecké pouti letos v srpnu bude opravdová bomba.

A pokud jste dočetli až sem, tak vězte, že je 1. dubna a tedy apríl. Věříme ale, že jste se dobře pobavili. Redakce Deníku se těší na Vaši další přízeň.