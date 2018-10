Na sport zdravotně postižených půjde víc peněz, slibuje ministerstvo školství

Na sportování zdravotně postižených sportovců by v příštím roce mohlo jít o 15 milionů korun víc než letos. V programu Sport bez bariér jim ministerstvo školství poskytne 105 milionů korun. ČTK o tom informovalo tiskové oddělení úřadu. Zhruba dvě pětiny částky by měly jít na podporu sportovních klubů tělesně postižených, další část pak na jejich sportovní reprezentaci. O dotace mohou sportovní svazy žádat do 30. listopadu.

Podporu zdravotně postižených sportovců navýšilo ministerstvo pro příští rok z 90 milionů na 105 milionů korun, uvedl úřad. Přibližně 40 procent celkové alokace, tedy 46 milionů korun, by podle něj mělo jít na přímou podporu sportovních klubů zdravotně postižených. "Významnou část tvoří i podpora reprezentace, a to ve výši 32 milionů korun," sdělilo tiskové oddělení. ČTĚTE TAKÉ: Zeman ve sněmovně podpořil Babišův rozpočet. Opozice ho kritizuje Kromě navýšení dotací na jednotlivé reprezentanty podle jejich výkonnosti vzroste podle ministerstva také podpora kolektivních sportů handicapovaných. "Tam sice resort tolik nepřihlíží k aktuálním výsledkům, nicméně chce, aby u nás i v těchto sportech vznikala konkurenceschopná reprezentace," uvedl úřad. Nárok na peníze v příštím roce by podle ministerstva měli mít v první řadě sledge hokejisté, jejichž mistrovství světa bude na přelomu dubna a května v Ostravě. Hlavními sportovními událostmi zdravotně postižených pak podle ministerstva budou australské Global Games a kvalifikace na Paralympiádu v roce 2020 či Deaflympiádu. ČTĚTE TAKÉ: Zemědělci dostanou kompenzaci za sucho. Vláda na to dá dvě miliardy Úřad připravuje i další kroky ke zlepšení podmínek sportování zdravotně postižených, doplnilo tiskové oddělení. Chystá například investiční výzvu, která by umožnila nákup speciálního vybavení pro sport handicapovaných. Rozpočet počítá s 8,4 miliardami na sport Náměstek ministra pro sport Karel Kovář již dříve uvedl, že se neinvestiční dotace pro sportovce v příštím roce meziročně zvýší celkem o půl miliardy, a to na 4,7 miliardy korun. Úřad se podle náměstka chce více zaměřit hlavně na podporu sportovních klubů. V dotačním programu Můj klub na jejich činnost a provoz vyhradilo 1,5 miliardy korun, což je přibližně o 600 milionů korun víc než letos. Ministerstvo chce zároveň usilovat o to, aby se do financování sportu více zapojily obce. Rozpočet na příští rok počítá pro sport s 8,4 miliardy korun. Sedm miliard má jít z ministerstva školství, zbytek peněz dají podle Kováře ministerstva obrany, vnitra a pro místní rozvoj. Víc peněz než letos by mělo jít zejména na talentovanou mládež a zimní sporty, dále na podporu sportování rodin nebo na sportování v družinách, dodal náměstek. Letos bylo na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun. ČTĚTE TAKÉ: Senát se postavil za učitele, souhlasí se zvýšením platů

