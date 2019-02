Toulavé kočky jsou přemnožené. Kastrační program ale nabízí jen zlomek českých měst a obcí. Ukázal to unikátní průzkum a první kastrační mapa.

Stačí málo: nechat jednu potulnou kočku z ulice, aby na svět dvakrát do roka vyvedla koťata. Výsledek: po pěti letech se populace zvířat rozroste na celých 11 801 kusů. Ukazuje to pyramida, kterou sestavili čeští veterináři.

„Kočka totiž může porodit s každým vrhem až šest potomků. Během svého plodného života proto přivede na svět kolem stovky mláďat,“ uvádí veterinářka Vladěna Štrosová.

Zvířata jsou tak v některých lokalitách přemnožená. Útulky je ale nezvládají přijmout. Třeba podle odhadů Nadace na ochranu zvířat poskytnou české útulky každoročně útočiště až 35 tisícům nových přírůstků.

K podobným číslům dospěl před pěti lety i EUROSTAT. Každý rok se podle něj ocitne bez domova odhadem 1,5 procenta mazlíčků, kteří původně žili v domácnostech. V případě Česka, kde lidé chovají asi 1,9 milionu koček, tedy na ulici živoří více než 28,5 tisíce zvířat.

„Tyto kočky pak trpí hlady a nemocemi. Ohrožují také další volně žijící zvířata – například vzácné druhy ještěrek a ptáků. Není to přitom jejich vina, zkrátka se musí něčím uživit, když je lidé nechali bez pomoci,“ vysvětluje Adéla Kroupová ze spolku Můj život s kočkou. Spolek se proto rozhodl zasáhnout.

Kastrační mapa

Udělal unikátní průzkum mezi všemi českými městy a obcemi, aby zjistil, jestli a jak problematiku přemnožených a toulavých zvířat řeší. Odpovědi pak promítl do kastrační mapy. „Výsledek nás nemile překvapil. Kastrační program nebo jinou pomoc toulavým zvířatům potvrdilo jen 30 měst a obcí. To jsou necelá tři procenta z těch, které odpověděly,“ shrnul šetření další člen spolku Mirek Vymětal. Zbylých 5 tisíc obcí na žádost o data nereagovalo. A to přesto, že spolek použil zákon o svobodném přístupu k informacím.

„Obce se přitom musejí o toulavé kočky a psy postarat, ukládá jim to zákon,“ doplňuje Mirek Vymětal.

Dobrovolníci se proto nyní chystají s městy a obcemi jednat. „Chceme jim ukázat, že když to zvládají jinde, oni to budou umět taky,“ říká Adéla Kroupová a dodává: „Samozřejmě se budeme snažit také o masivní osvětu obyvatelstva, protože většina koček skončí na ulici kvůli jejich chybám a jejich nezodpovědnosti.“

Kromě toho chce skupina oslovit poslance a pokusit se prosadit změnu legislativy. „Povinnost obcí postarat se o toulavé kočky musí být nejenom jasně definovaná, ale také vymahatelná,“ dodala Kroupová.

Poslanec a starosta Petr Gazdík (STAN) souhlasí. „Ve větších městech je to skutečně problém. Přikláněl bych se tedy k tomu, aby větší města povinnost kastrovat kočky a starat se o ně měla,“ řekl.