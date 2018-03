Na Václavském náměstí protestují tisíce lidí. Bráníme média, vzkazují

Tisíce lidí od 19. hodin demonstrují na Václavském náměstí v Praze i v dalších městech Česka. Vyjadřují tím nesouhlas s výroky prezidenta Miloše Zemana, kterými ve svém inauguračním projevu útočil na novináře a veřejnoprávní Českou televizi. Na Hradě mezitím probíhá koncert, který pro své podporovatele znovuzvolený prezident republiky Miloš Zeman uspořádal.

Název akce „Zemane, ČT nedáme“ napovídá, že jde zejména o protest proti Zemanovým útokům na veřejnoprávní média, především Českou televizi.

„Útok prezidenta Miloše Zemana na média a svobodu slova v naší zemi, jehož se dopustil ve svém inauguračním projevu, znovu potvrdil dlouhodobý nebezpečný nenávistný útok na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na naši politiku a společnost. Zdá se, že prezident a jeho spojenci chtějí určovat, co je pravda a co lež a nesnesou kritický názor,” uvádí organizátoři akce důvody protestů.

„Nejednalo se přitom o drobný bonmot pronesený mezi řečí v přátelském rozhovoru s ruským prezidentem, ale o promyšlený a předem připravený projev, který bezprecedentním způsobem akt inaugurace pošpinil,“ řekla také serveru iDnes jedna z pořadatelek.

Na shromáždění vystoupil i režisér Jan Svěrák. „Nechali jsme se rozdělit na pražskou kavárnu a zbytek. Mocným se tak lépe vládne,“ uvedl Svěrák. Zdůraznil také, že petici na obranu veřejnoprávních médií podepsali i lidé žijící mimo Prahu.

Zeman ve svém inauguračním projevu útočil především na Českou televizi a na novináře z vydavatelství Economia, které vlastní podnikatel Zdeněk Bakala.

S bývalým majitelem OKD Bakalou se svezla i jeho média: „Podle mého názoru novinář, který bere peníze tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně.“ Prezident pak okamžitě přešel ke kritice veřejnoprávní televize, která je podle jeho názoru neobjektivní, neboť nadržuje TOP 09. Zemanovo vyjádření pak někteří politici zhodnotili jako útok na svobodu slova.

V souvislosti s útoky politiků na novináře připomínají organizátoři protestů i vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové.

Mezitím na pražském hradě probíhá koncert, který má být poděkováním Zemanovým podporovatelům. Ten začal v půl sedmé ve Španělském sále. Na úvod promluvil sám znovuzvolený prezident. Připomněl, že před rokem při podobné příležitosti oznámil, že bude obhajovat prezidentskou funkci. Poté se vrátil k průběhu letošní prezidentské volby.

Zde Zeman poděkoval svým příznivcům i voličům, kteří nevolili v prvním kole, ale přišli v kole druhém. Vyhrát podle něj bylo těžší než před pěti lety. „Bitva skončila a my jsme to vyhráli a vyhráli jsme to všichni,“ řekl Miloš Zeman.

Hrad, Španělský sál. Koncert na počest inaugurace. Pan prezident poděkoval přátelům a podporovatelům. pic.twitter.com/RMk1a61N0O — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. března 2018

Samotný koncert má být směsí různých stylů. Zaznít mají díla Bedřicha Smetany, ale i Michala Davida, přičemž mezi vystupujícími je například také Helena Vondráčková, Daniel Hůlka a Václav Neckář.