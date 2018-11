Na výzkum fenoménu uprchlictví získal český historik prestižní grant

Téma migrace v současnosti spojujeme hlavně s uprchlickou vlnou posledních tří let. Tento fenomén je přitom významnou součástí středoevropských dějin 20. století. Právě na něj se soustředí historik Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Na jeho zkoumání získal jeden z nejprestižnějších světových grantů ERC (Evropská výzkumná rada) ve výši téměř dva miliony euro. Je teprve druhým českým historikem, který grant získal.

Historik Michal Frank.Foto: Archiv Michala Franka

Během následujících pěti let bude Franklův mezinárodní tým historiků srovnávat, jakým způsobem byli v Polsku, Československu, Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii uprchlíci přijímáni. Jejich komparativní práce zachytí období od první světové války a vytváření národních států, přes uprchlíky konce 30. let a období holocaustu, až po éru studené války a postkomunistická 90. léta. Umožní tak sledovat přístup k uprchlíkům po delší období a ve velkém regionu.

Výsledkem grantu bude knižní publikace a řada dílčích studií, ale také workshopy, konference a z nich vzniklé sborníky. Středovýchodní Evropu tak představí jako místo, kam již v minulém století lidé masivně přicházeli, byť ji spíše vnímáme jako teritorium, odkud se odchází.

Temné skvrny

Michal Frankl připomíná, že vztah k běžencům nepatřil vždy k nejsvětlejším bodům české historie: „V knize Nejisté útočiště jsme spolu s historičkou Kateřinou Čapkovou například popsali tvrdý přístup československých úřadů po anšlusu Rakouska, které zejména židovským uprchlíkům prakticky uzavřely hranice. Čekali jsme, že to tady vzbudí nějakou diskusi o tom, jak se má v takových situacích demokracie zachovat. Ale nic takového nenastalo – v kontrastu s debatami o švýcarské, britské či americké uprchlické politice v době holokaustu. Jako bychom na Československo či země na východě kladli jiné nároky. I proto jsem se před dvěma roky pustil do přípravy ERC projektu,“ vysvětluje Michal Frankl.

Hrozivá a cizí skupina

V této souvislosti se Deník Michala Frankla zeptal, co si myslí o aktuální diskusi o uprchlících včetně odstoupení ČR od globálního migračního paktu. „Vlastně nejde ani tak o debatu, jako spíše o populistické kampaně vyznačující se povrchností a neinformovatností, emocemi a vyvoláváním strachu. Pokud chcete migraci alespoň zčásti kontrolovat, je třeba se použit z migračních studií, chápat migranty jako lidi a nekriminalizovat je – to vše je také cílem globálního paktu,“ míní Frankl.

A jak si vysvětluje fakt, že ačkoli Češi a Slováci v minulosti hojně odcházeli do zahraničí za prací nebo utíkali před totalitními režimy, nyní migranty, především z arabských zemí, přijímat odmítají? „Neidentifikujeme se s nimi, protože si je představujeme jako nějakou hrozivou a cizí skupinu, místo toho, abychom posuzovali jednotlivé případy a jejich potřebnost z hlediska ochrany.

A to bez ohledu na to, čím tito lidé prošli, co jim hrozí, co si myslí a jak a kde by rádi žili. Velmi se to podobá kampaním proti židovským uprchlíkům například z doby po první světové válce. Podobně jako v případě jiných nenávistných aktivit proti uprchlíkům v historii, i nyní nejde jen o běžence, ale také o návrat k etnickému chápání národa, solidarity a občanství,“ říká příjemce celosvětově uznávaného grantu.