Na záchranu chlapců v thajské jeskyni nabídlo Česko výkonné pumpy

Především někoho, kdo umí dobře psát. Výstižně a bez chyb. Takže zvládne napsat tiskovou zprávu, newsletter klientům, automatické hlášky na web, zajímavé články pro obsahovou kampaň, ale i stručné reklamy pro Google nebo Facebook. Někoho, kdo se vyzná ve Facebook Ads Manageru, umí spustit reklamy ve formě dark postů a vyhodnocovat/optimalizovat je. Někoho, kdo umí spravovat sociální sítě a vymyslí na ně i dobrý obsah. Někoho, kdo se nebojí komunikovat s novináři a má alespoň základy PR. Nehledáme supermana ani superženu. Ale ani úplné juniory. Psát hezky česky (a zvládnout se dorozumět anglicky) je pro nás ovšem základ. U ostatního hlavně musíš vědět, o čem je řeč, praxí se vše doučíš. Podle zkušeností tě ale odměníme: plat na HPP je v rozmezí 35–40 000 Kč, na IČO dle dohody. PS: Příklad obsahové kampaně, kterou bys měl/a umět vytvořit, najdeš dole v kontaktech (viz. Web).

Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 115000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce:Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, 150 00 (Svornosti č.p. 3321/2, Praha 5 - Smíchov), Kontakt: Rosman Jana, tel.: 77747355, e-mail: jana.skaloudova@ibs-sro.com , Žadatel musí mít znalost a zkušenost: HANA a BW v HANA, SAP Core zkušnost v SAP NetWeaver 2004s, 5 Full Cycle implementace SAP Business Intelligence 7.0 spojená s CRM, FI, MM, SRM, PM a SD Modules, Custom/Complex Data flows/Extraction on Business Intelligence 7.0 with ABAP, ladění výkonu a analýza BI a ABAP a v BW v HANA prostředí. Znalost naglického jazyka na aktivní profesní úrovni je nutná.. Pracoviště: Msd it global innovation center s.r.o., Evropská, č.p. 2588, 160 00 Praha 6. Informace: Jana Rosman, +420 777 473 55.