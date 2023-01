Armáda podle její mluvčí Vlastimily Cyprisové nabírá lidi napříč všemi útvary a zařízeními. Pohled na internetové stránky jednotlivých útvarů jí dává v podstatě za pravdu. Nové vojáky do svých řad tak shání například 43. výsadkový pluk, který se ohlíží třeba po kuchařích, ale také po kulometnících, ostrostřelcích, operátorech radiostanic nebo po řidičích.

Ostatně řidiči jsou v armádě nedostatkové zboží. „Armáda nejvíce poptává řidiče všech skupin, elektrospecialisty a IT specialisty,“ doplnila mluvčí.

Řidiči náklaďáků chybí

Vojenský analytik Jiří Vojáček tvrdí, že armáda se s nedostatkem řidičů náklaďáků potýká dlouhodobě. „Lidé, kteří se rozhodli jít do armády, se většinou hlásí na atraktivní místa, jako jsou tankisté, dělostřelci a podobně,“ upřesnil.

Nábor nových členů kontinuálně pořádají i takové útvary, jako jsou Speciální síly Armády České republiky, které jsou přímo podřízeny náčelníkovi generálního štábu. V tomto případě se ovšem jedná o elitní jednotky, takže na většinu pozic se mohou hlásit jen vojáci, kteří mají za sebou alespoň dva roky služby. Nicméně po splnění náročných psychologických a fyzických testů mají do speciálních sil dveře otevřené i příslušníci aktivní záloh.

Právě na ně se chce armáda do budoucna více spolehnout. Aktuální čísla zatím nejsou k dispozici, ale na konci roku 2021 měla armáda k dispozici přes tři a půl tisíce aktivních záloh. Za posledních deset let se tak jejich počet více než ztrojnásobil. Koncepce výstavby AČR přitom počítá s tím, že do roku 2030 bude mít k dispozici deset tisíc příslušníků aktivních záloh.

Z vojenského cvičení Safeguard v prostoru Centrálního tankoviště ropy Mero u Nelahozevsi.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Vše změnila válka na Ukrajině

„V současné době se do nich hlásí hodně mladých lidí. Válka na Ukrajině všechno změnila. Do té doby o ně takový zájem nebyl. Přesto se mi zdají cíle armády příliš ambiciózní a myslím, že se jim toho nepodaří dosáhnout. Nyní zájem pomalu uvadá,“ řekl Vojáček.

Stále větší zájem o službu v armádě mají ženy. V celém resortu tvoří podle poradkyně náčelníka generálního štábu Lenky Šmerdové podíl 13,8 procenta, což českou armádu řadí na desáté místo mezi armádami Severoatlantické aliance. „Nemáme žádné kvóty. Pokud ženy splní kritéria na nabízená místa, mají možnost být do armády přijaty. Ženy se hlásí neustále a jejich počet narůstá,“ řekla Šmerdová. Ostatně ona sama se stala první českou generálkou.

Ženám přitom nejsou uzavřeny ani bojové jednotky. Před časem u zkoušek již zmíněného 43. výsadkového pluku uspěly dvě ženy. „Zatím však studují, ale věřím, že až studium ukončí, k výsadkářům nastoupí,“ dodala generálka.

Nábor rekrutů

V roce 2023 chce armáda nabrat 1700 nových vojáků, z toho 500 studentů na Univerzitu obrany Brno a Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy.



Do roku 2030 počítá s 30 000 vojáky z povolání a 10 000 vojáky v aktivní záloze.