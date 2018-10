Nacher s Kleslovou končí: Jako bych měl za asistenta dvojnásobného vraha

Poslanec Patrik Nacher a člen pražské organizace ANO vyvolal poprask tím, že zaměstnal Radmilu Kleslovou, bývalou šedou eminenci a blízkou osobu nynějšího premiéra Andreje Babiše. Komunistická agentka však Nacherovou poslaneckou asistentkou nebude. Nacher kvůli mediálnímu ohlasu spolupráci rychle ukončil.

Nacher, původní kandidát na primátora a dvojka kandidátky hnutí ANO v metropoli, oznámil své rozhodnutí v rozhovoru pro deník Právo. „Tak ostré reakce mě opravdu překvapily. Připadám si, jako bych měl za asistenta dvojnásobného vraha,“ konstatoval poslanec, který chtěl podle deníku Kleslové platit tisíc korun měsíčně.

„Dohodli jsme se s paní Kleslovou, že ani jeden z nás to nemá zapotřebí, takže spolupráci jsme v pátek ukončili,“ citovalo čerstvě zvoleného šéfa pražských zastupitelů Právo. Kleslová, která před časem byla nejmocnější ženou v pražském ANO a vedla radnici Prahy 10, se letos na kandidátku vrátila.

Komunistická minulost, aféra s firmami

Pětapadesátiletá advokátka se z druhého místa do zastupitelstva městské části dostala, byť čtyři kandidáti pod ní dostali víc preferenčních hlasů. Proč jméno Kleslové je pro veřejnost tak popudlivé?

Zaprvé může leckomu vadit její komunistická minulost. Kleslová (pod dívčím jménem Bartheldyová) figuruje v archivech jako agentka Státní bezpečnosti. Tajná policie poplatná totalitnímu režimu ji navíc cvičila jako špionku. A za druhé Kleslová před třemi lety musela rezignovat na post předsedkyně pražské buňky ANO kvůli angažmá v městských firmách. „Ale očistila jsem se, “ řekla pro Pražský deník Kleslová na jaře.

Nacher teď chtěl někdejší Babišovu pravou ruku zaměstnat kvůli tomu, aby propojil dvě skupiny pražské organizace vládního hnutí. Jeden z táborů má být právě kolem Kleslové, druhý kolem končící pražské primátorky Adriany Krnáčové.

Názor Pilného z vlastní deziluze

Podle Českého rozhlasu Plus se do poslance Nachera pustil také Ivan Pilný, který za ANO kandidoval do Senátu, ale neprobojoval se do druhého kola. Ze třetího místa byl však zvolen do zastupitelstva hlavního města, když měl víc křížků než Babišův lídr Petr Stuchlík. „Názor Ivana Pilného vychází z vlastní deziluze, protože nepostoupil ani do druhého kola. Ačkoli se sám definoval jako úspěšný ministr financí,“ okomentoval Nacher.

V Praze to mezi členy a sympatizanty ANO každopádně hodně vře. Babiš po komunálních volbách pražskou organizaci svého politického projektu tvrdě zkritizoval a vyzval vedení k rezignaci.

„My jsme se jako klub postavili za vedení pražského ANO, protože si nemyslíme, že je to pouze v rukou vedení ANO v hlavním městě… Rozumím tomu, že chcete krev nebo slyšet konflikt, ale na tuto otázku se musíte ptát buď předsedy pražské buňky (Jan Říčař), nebo premiéra. Nic jiného vám neřeknu,“ prohlásil na vlnách Českého rozhlasu Nacher.