Zkušená reportérka a moderátorka Jolana Voldánová nově povede Nadaci Charty 77. Dosavadní ředitelka Božena Jirků bude v čele správní rady. Hlavním projektem nadace je Konto Bariéry.

Na pozici ředitelky Nadace Charty 77 dochází ke změně. V jejím čel stane reportérka a moderátorka Jolana Voldánová, přičemž dosavadní ředitelka Božena Jirků míří do čela správní rady. Nadace oficiálně oznámila změnu v pondělí prostřednictvím kampaně Teď na to máš nos ty!.

Hlavním projektem nadace je projekt Konto Bariéry, který už třicet let pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Jirků je hrdá na to, že za léta existence Konta Bariéry nadace potvrdila své renomé. „Ukázali jsme našim dárcům, že jejich peníze jsou vždy použity na dobrou věc,“ řekla.

Voldánová chce na její práci navázat. „Je pro mě ctí a zároveň obrovskou výzvou převzít vedení tak prestižní nadace,“ sdělila.

Dodala, že nemá pochyb, že lidé chtějí pomáhat a není jim lhostejný osud druhých. „A s tím, jak se společnost proměňuje, jak dorůstají nové generace dárců, bude potřeba ukazovat také nové možnosti dárcovství,“ řekla.

Bude se snažit i zviditelnit někdy neprávem opomíjené příběhy lidí potýkajících se s nepřízní osudu, kterým nadace v tomto těžkém souboji podává pomocnou ruku.

Založení Konta Bariéry na počátku devadesátých let předcházela první celonárodní sbírka Konto Míša na pořízení Leksellova gama nože pro operace mozku. Organizovala ji právě Jirků. Tento první přístroj stál asi sto milionů korun.

V pražské Nemocnici Na Homolce si loni od začátku této unikátní léčby připomněli třicet let. Jako první byl v roce 1992 operován právě tehdy třináctiletý Míša Budínský ze slovenského Martina. Prodloužilo mu to život o šestadvacet let, dožil se čtyřiceti.

Původní prototyp tamní lékaři používali sedmnáct roků. Za tu dobu byl dvakrát modernizován. „Gama nůž nové generace jsme pořídili v roce 2009. Před třemi lety byl modernizován na nejnovější, již plně automatizovaný, model,“ řekl loni Deníku primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Roman Liščák. Metodou tam doposud léčili kolem pětadvaceti tisíc pacientů.

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry v číslech a faktech

• 40 tisíc pravidelných dárců

• 30 let pomoci handicapovaným lidem

• 20 milionů korun od individuálních dárců za rok 2022

• 13 firemních fondů

• 1 miliarda korun rozdělená mezi statisíce potřebných



Nadace Charty 77 byla založena ve Stockholmu v roce 1978 Františkem Janouchem. Původně podporovala disidentské aktivity Charty 77, financována byla výlučně dary zahraničních dárců. Dnes působí v Česku jako nezisková organizace s celorepublikovou působností. Konto Bariéry je nejdéle fungující veřejnou sbírkou.



Zdroj: Nadace Charty 77