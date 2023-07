Z účtu nadále odcházejí nastavené platby. „Ve velké většině si majitel účtu při podpisu smlouvy nezvolí možnost, aby se trvalé příkazy a inkasa po jeho smrti zastavily. Avšak jen zřídka udělí dispoziční právo na transakce s účtem, které by pokračovalo i po úmrtí majitele,“ vysvětlil Šmejkal.

Upozornil také, že většinou nelze nakládat ani s účtem se dvěma spolumajiteli v momentě, kdy jeden z nich zemře. „Vždy je možné spolu s dalšími pozůstalými konzultovat s notářem. Ten například může po souhlasu všech dědiců určit pozůstalého partnera správcem dědictví, kterému banka zajistí přístup k účtu,“ poradil také Šmejkal.

Nadační fond Vrba podpořil za sedm let existence přes pět set rodin. Zdarma jim poskytuje své nasmlouvané spolupracovníky – psychoterapeuty, úředníky, právníka, řemeslníka, automechanika či ajťáka. A také Vrběnky, tedy chůvy vykrývající péči o děti. Nejčastěji jde o studentky pedagogických fakult nebo aktivní seniorky. „Mnohdy stačí pár hodin týdně, aby naše Vrběnka vyzvedla dítě ze školy nebo školky, převedla na kroužek a bezpečně dopravila domů,“ popsala Petra Glosr Cvrkalová.

Řekla, že cílem je, aby ovdovělý rodič měl prostor i pro svůj osobní život. „Rádi vidíme, když kromě pracovních povinností využívají jejich služeb i k tomu, aby si zašli zaběhat, maminky došly ke kadeřnici, tatínkové třeba na fotbal,“ dodala.

Fond pořádá setkání ovdovělých rodičů s dětmi a věnuje se osvětě v pozůstalostní péči. Poslední dobou bojuje s nedostatkem peněz. Na roční pokrytí služeb v rámci celé republiky by mu stačilo 7,5 milionu korun, ale i ty je těžké zajistit. Funguje hlavně z dotací, které ale bývají nejisté. Ministerstvu práce a sociálních věcí podle Cvrkalové vadí, že nejsou sociální služba, těžko se mu pak tato péče financuje.

Šéfka péče o pozůstalé: Klienty uklidňujeme a provádíme je těžkou životní etapou

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vrbě doporučuje, aby se stala registrovanou sociální službou. Podle mluvčího Jakuba Augusty by ji pak mohlo standardně financovat. „Opakovaně jsme byli v kontaktu a dle našeho názoru by bylo velmi užitečné, kdyby registraci získali,“ uvedl Augusta. Ovdovělým rodinám doporučuje obrátit se na sociální odbor příslušné obce, na občanské poradny nebo podporu při hospicové péči.

Vrba působí ve všech čtrnácti krajích, ale finančně jí vypomáhají jen tři a i ty nyní v rámci šetření seškrtávají peníze na provoz. „Co se týče donátorů, zkrátka není moc populární podporovat téma související se smrtí,“ doplnila šéfka fondu Cvrkalová.

Ráno si šel manžel zaběhat. Za chvíli už nežil, vzpomíná mladá maminka Kateřina



Kateřině je 34 let. Nedávno ovdověla, stala se klientkou Nadačního fondu Vrba a využila jeho péče o rodiny řešící nečekanou ztrátu jednoho z rodičů. Takto fondu popsala svůj příběh.



Jirka byl milující táta, úžasný manžel, sportovec, aktivní mladý člověk. Všichni o nás říkali, že jsme rodina snů. Naše holčička oslavila na začátku roku třetí narozeniny a těšili jsme se, až k nám v září přibude druhá princezna. Žili jsme náš pohádkový život. Třetí červnovou neděli se ale zbortilo všechno, co tvořilo náš svět. Jirka si šel ráno zaběhat a už se nevrátil. Zkolaboval a na místě i přes veškerou pomoc zemřel. Ráno jsme si dali pusu a zamávali jsme si. Nikdy by mě nenapadlo, že je to naposledy. Mladý, zdravý chlap a najednou tu nebyl.



Zůstala jsem na vše sama bez té obrovské milující náruče. Chybí mi pevná opora, kterou pro mě můj Jirka vždycky byl. Je toho tolik - úřady, hypotéka, dědické řízení. Pořád objevuji nové a nové věci, které mi berou energii a sílu.



Snažím se tu být hlavně pro své holčičky. Budu jim vždy vyprávět, jak byl jejich táta úžasný. Mladší dcerka se narodila až po Jirkově smrti. Má jeho oči a je celý on. Vidím ho i v každém úsměvu starší dcery. Věřím, že nad námi Jirka drží ochrannou ruku. Vím, že musím jít dál, ale občas mi už síly dochází.