Nadprůměrné teploty vydrží do poloviny listopadu, pak se ochladí

AKTUALIZOVÁNO 11

Americký prezident Donald Trump vzkázal vojákům, které poslal k mexické hranici, aby na migranty stříleli, pokud po nich budou házet kameny. Pár dní před volbami do Kongresu se tak snaží voličům nahnat strach z jihoamerických uprchlíků. Do Spojených států totiž míří kolona tisíců lidí ze zemí Střední Ameriky, zatím se nachází 1400 kilometrů od hranic USA. Mexický guvernér migrantům nabídl autobusy do hlavního města Mexico City.