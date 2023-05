Poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a Helena Válková považují náhradní mateřství za obchod s lidmi. Vláda nesouhlasí, ale chce uzákonit jasná pravidla, aby nešlo provozovat náhradní mateřství komerčně.

Některé ženy nemohou mít děti. Jako jediné řešení ve většině případů se nabízí možnost využít náhradní matku, jež plod odnosí, porodí, vzdá se rodičovských práv k dítěti, dá souhlas s osvojením a jeho biologická matka si ho osvojí. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jan Vraný

Některé ženy nemohou otěhotnět přirozenou cestou, vytouženého dítěte se dočkají až díky umělému oplodnění. Jenže některým nepomůže ani to. Nemají totiž od narození dělohu nebo ji museli lékaři odebrat nejčastěji kvůli zhoubnému nádoru nebo myomům. Další ženy sice dělohu mají, ale vedle toho je trápí jiné zdravotní problémy, třeba nízká sliznice, která neumožňuje, aby v ní embryo správně zahnízdilo a dotyčná plod donosila.

Jako jediné řešení ve většině těchto situací mít vlastní dítě, se nabízí možnost využít náhradní matku, jež plod odnosí, porodí, vzdá se rodičovských práv k dítěti, dá souhlas s osvojením a jeho biologická matka si ho osvojí.

Tento postup je zatím v Česku legální, respektive spíše není zakázaný. České zákony na něj moc nepamatují, jedinou zmínku o náhradním mateřství lze najít jen v občanském zákoníku v paragrafu 804. „Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství,“ uvádí se tam.

Tato věta umožňuje, aby například sestra nebo matka odnosily neplodné sestře či dceři její plod a ona si pak toto dítě mohla osvojit.

Deset let natvrdo

O zakázání náhradního mateřství a o jeho trestním postihu nyní usilují poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a Helena Válková. Považují ho za obchodování s lidmi, a to jak se ženami, které jsou využívány jako náhradní matky, tak s dětmi, které náhradní matky porodí.

„Nepřijatelnost obchodování s lidmi a komercializace lidského těla patří ke kulturním pilířům západní civilizace. A to bez ohledu na to, zda objednatel dítěte a těla náhradní matky žije v manželství nebo jinak,“ uvedly v důvodové zprávě k novele zákona. Argumentují i tím, že země jako Německo, Rakousko nebo Francie přistupují k náhradnímu mateřství s nulovou tolerancí.

Požadovaly, aby se z občanského zákoníku vypustila zmínka o náhradním mateřství a naopak se do trestního zákoníku do paragrafu, jenž řeší obchodování s lidmi, dostala věta „Stejně bude potrestán, kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby ho bylo užito k náhradnímu mateřství.“

Nástrahy náhradního mateřství



Dokument Evy Tomanové z roku 2016 Duši neprodám sledoval příběhy třech náhradních matek a pouze u jedné se vše odehrálo dle plánu.



Holčičce jedné z nich po porodu diagnostikovali Downův syndrom a biologičtí rodiče váhali, zda si dítě převzít. Vše se podařilo, až když lékaři postižení dalšími vyšetřeními vyvrátili. Další náhradní matka pak neměla porozeného syna komu předat, neboť otec z objednatelského páru jí sdělil, že matka se léčí v psychiatrické léčebně kvůli závislostem. Mylně se domníval, že s tím přestane, když bude mít miminko.



Otec se pak snažil syna osvojit, ale náhradní matka se rozhodla dítě ponechat, neboť přestala mít k této rodině důvěru.

Za tento čin by hrozil trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let. Poslankyně navrhovaly, aby trestní postih dopadal zejména na objednatele služby náhradního mateřství, případně na další osoby, které jsou do tohoto obchodu zapojeny. To by se týkalo i některých českých reprodukčních klinik, které přímo nabízejí možnost náhradního mateřství a někdy i pomáhají náhradní matku sehnat.

Většinou si ji ale sežene sám pár. Nejschůdnější cesta vede přes příbuznou či kamarádku, ke které mohou mít důvěru. Existují ale i inzeráty nabízející či poptávající náhradní matku.

Nikdy pro zisk

Vláda minulý týden návrh obou poslankyň hnutí ANO zamítla. Vadilo jí totiž, že by znemožňoval náhradní mateřství i v případech, kdy jde o nevýdělečný a dobrovolný způsob, jak vyřešit nemožnost těhotenství neplodného páru. Ministři ale také zároveň konstatovali, že současný stav, kdy se náhradní mateřství nachází v právním vakuu, není ideální.

„Za vhodnější považujeme právně upravit institut náhradního mateřství a dát mu zákonem jasně stanovená pravidla. Včetně kriminalizace veškerého jednání, které by směřovalo k přinucení ženy k náhradnímu mateřství a k obchodování s takto narozeným dítětem,“ vzkázali.

Podle vlády by bylo potřeba lépe stanovit pravidla náhradního mateřství. Nicméně dle ní už ani současné zákony neumožňují získat za náhradní mateřství nepatřičný zisk. Občanský zákoník k osvojení například říká, že „z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk“.

Vláda také argumentovala pravidly asistované reprodukce podle zákona o specifických zdravotních službách. „Za odběr zárodečných buněk nevzniká osobě, které byly odebrány, nárok na finanční ani jinou úhradu. Poskytovatel, který odběr provedl, hradí anonymnímu dárci na základě jeho žádosti účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných buněk,“ praví se v něm. Poskytnutí odměny náhradní matce proto podle vlády není přípustné, pouze uhrazení nezbytných výdajů.

Zdroj: DeníkVzhledem k neukotvenosti v zákonech se náhradní mateřství zatím pohybuje na velmi tenkém ledě. Podle českých zákonů totiž platí, že matkou je žena, jež dítě porodila. Biologičtí rodiče nemají žádné právní páky, aby jim po porodu dítě vydala. Navíc, přihlásil-li se k otcovství biologický otec, musel by této cizí ženě hradit na dítě alimenty.

A platí to i naopak. Nikdo nemůže biologické rodiče donutit, aby si dítě od náhradní matky převzali. Takovéto případy se dějí, zvláště ukáže-li se že má novorozenec nějaké postižení.

Rovněž soud nemusí s osvojením biologickou matkou souhlasit, ale podle společnosti pro zdravé rodičovství Aperio se tak neděje. „Soudní praxe z posledních let ukazuje, že soudy náhradní mateřství – v rámci řízení o osvojení – tolerují a zatím není známo rozhodnutí, které by náhradní mateřství označilo výslovně jako nezákonné jednání,“ uvedli zástupci společnosti.

Náhradní mateřství ve světě

Zákaz jakéhokoliv náhradního mateřství: Čína, Finsko, Francie, Německo, Island, Itálie, Srbsko.



Povoleno pouze takzvané altruistické náhradní mateřství (matka odnosí dítě bez finančního zisku, pouze jí objednavatelé zaplatí výdaje spojené s těhotenstvím): Austrálie, Kanada, Brazílie, Nizozemsko, Belgie, Nový Zéland, Velká Británie.



Povoleno altruistické i komerční náhradní mateřství: Řecko, Írán, Rusko, Ukrajina, některé státy USA, Thajsko (Thajsko bývalo oblíbenou destinací cizinců, hledajících náhradní matku. Po aféře z roku 2014, kdy si australský pár odmítl převzít od thajské náhradní matky dvojčat postižené dítě a nechal si pouze to zdravé, byla možnost komerčního náhradního mateřství omezena jen na thajské páry opačného pohlaví.)



Náhradní mateřství na Ukrajině

Ukrajina zvláště do války patřila k hlavní mezinárodní destinaci v oblasti náhradního mateřství, a to díky svým liberálním zákonům v této oblasti a nízkým cenám. Zcela legální je také náhradní mateřství v kombinaci s darováním vajíček nebo spermií. Navíc dárce nebo náhradní matka nemají podle zákona žádná rodičovská práva k narozenému dítěti a narozené dítě je ze zákona dítětem budoucích rodičů. Ukrajina nicméně nepodporuje náhradní mateřství u stejnopohlavních párů. Podle irského listu Business Post se i po vypuknutí války na Ukrajině narodilo 24 dětí náhradním matkám, které si objednaly irské páry. Nyní má být takové počínání v Irsku trestné.



Na Ukrajině dokonce existují speciální agentury, které propojují zahraniční páry s ukrajinskými náhradními matkami. Tento byznys přerušily během prvních měsíců války, po jaře ho však podle listu New York Times znovu rozjely. Snaží se také dle tohoto listu zprostředkovat náhradním matkám z ostřelovaných a okupovaných lokalit bezpečný odchod, aby mohly dítě v pořádku donosit a předat zamýšleným rodičům. Některé majitelky těchto agentur si braly narozená miminka náhradních matek k sobě domů, pakliže bydlely v bezpečné části země.