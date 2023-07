„Absolutní zákaz nepovažuje vláda za vhodnou cestu. Žádoucí by bylo jít spíše cestou regulace, která by ho umožňovala pouze za jasných podmínek,“ uvedl na kulatém stolu ve sněmovně náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Zákon by měl vymezit, komu by měl institut náhradního mateřství sloužit, jaká by měla být pozice náhradní matky či jak zamezit byznysu s dětmi.

Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu se v Česku daří mezinárodnímu reprodukčnímu byznysu, které jde kvalifikovat jako obchodování s lidmi. Zapojení aktéři podle nich využívají současnou právní nejistotu a také relativně levnou a přitom kvalitní zdravotní péči.