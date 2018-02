Muži, co nacházejí autoklíče, bruslařská magistrála a promrzlé koule: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 26. února 2018.

Videosouhrn Deníku – středa 26. února 2018Foto: Redakce

Výmluvy přistižených zlodějů leckdy vykouzlý pobavený úsměv. Dvojice, která měla v lásce auta, tak k jednotlivým položkám svého zlodějského vybavení uváděla, že to našla na ulici, případně s tím pomáhala otevřít zabouchnuté dveře bytu známé a jen opomenutím to měla stále při sobě i o půl páté ráno poté, co ji kamerový systém zachytil při pokusu vloupat se do jednoho vozu.

Mnohem smutnější případ se odehrál krátce nato na jihu Čech. Automobil značky Mazda z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru před rozjetou tatru. Řidič osobního vozu čelní střet nepřežil, tatra skončila v příkopu.

Příjemnější starosti měli bruslaři, kteří letos poprvé zabruslili na ledovou magistrálu na Lipenské přehradě. Led má už místy tloušťku i 20 centimetrů, zrodila se proto naděje, že letošní bruslařská sezóna se svou délkou vyrovná té loňské.

Pro zimu netradiční sport si zvolili v Kolové na Karlovarsku. V promrzlé jízdárně si zahráli pétanque.