Po vichřici Eberhard, která se přehnala nad Českou republikou 11. března, není v lesích bezpečno a lidé by do některých lokalit neměli vstupovat kvůli množství polovyvrácených stromů a ulomených větví hrozících pádem na zem.

Jarní divoce rostoucí zeleninu, i když nepatří mezi zákonem chráněné druhy, nelze trhat v rezervacích.

V lesích grygovského Království je v těchto dnech plno. Desítky lidí se denně vydávají do porostu, aby si natrhaly populární bylinu.

„Igelitky i koše nosí plné. Nechápu, co s tím budou dělat. Stačí trocha,“ kroutil hlavou sedmdesátník z Grygova.

„Kdysi jsem toho taky trhal a dal zamrazit. Nebylo to ono. Utrhnu si jen tolik, co potřebuji do pomazánky nebo pod maso. Nejlepší je čerstvý,“ vysvětloval senior, když v neděli odpoledne odpočíval na kmeni poraženého listnáče.

Nebezpečí úrazu

Do Království se lidé vydávají a hledají si místa s nejpěknějším česnekem, přestože už na vstupu do lesa visí cedule varující před nebezpečím úrazu. Objevila se poté, co před dvěma týdny spadla na dřevorubce uvolněná větev. Muž utrpěl těžký úraz.

„Hospodářský les i rezervace v Království jsou postiženy větrem, v bezzásahové části je riziko úrazu větší, protože je zde spousta stromů poškozena hnilobou. Jsou nestabilní a hrozí pádem. Nepotřebují ani vítr. A jasan padá potichu,“ upozornil Ivo Koláček, zástupce ředitele společnost Lesy města Olomouce.

V rezervacích Království by navíc lidé vůbec neměli chodit mimo cesty. Hranice jsou označeny červeným pruhem na stromě. Právě v částech od závory u Grygova po pravotočivou zatáčku a vlevo pak po královský dub je o medvědí česnek v těchto dnech největší zájem.

V přírodních rezervacích nelze

Pro stále oblíbenější přísadu do jídla se vydávají lidé také do lužních lesů Litovelského Pomoraví. Správa CHKO každoročně upozorňuje na zákazy v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích. I když nejde o chráněnou bylinu, na jejich území česnek trhat nelze.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je také průběh hranice. Stráž přírody řeší přestupek většinou domluvou.

„Pokud by se ovšem jednalo o opakované porušení, trhání medvědího česneku pro komerční účely, lze na místě uložit pokutu i v řádu tisícovek korun,“ zdůrazňoval botanik Jan Vrbický.

Tipy na pokrmy s medvědím česnekem

Krémová polévka

Podobná příprava jako u špenátové polévky. Zapotřebí je větší množství medvědího česneku. Zjemnit smetanou.

Rizoto

Nasekaný medvědí česnek přidat do rizota až ve finální fázi přípravy.

Vaječná omeleta s medvědím česnekem

Ometa z rozšlehaných vajec už nepotřebuje tolik solit, chuť je totiž velmi výrazná.

Omáčka

Nasekaný medvědí česnek přidat do hotové omáčky, pouze prohřát. Podávat s vařeným vejcem a houskovým knedlíkem. Nebo těstovinami.

Noky s medvědím česnekem

Noky se nejčastěji doplňují se smetanovou omáčkou. Proč nevyužít medvědí česnek? Snadno se umixuje a za chvíli je hotové.

CHKO Litovelské Pomoraví jsou tyto přírodní rezervace a národní přírodní rezervace:

PR Doubrava

PR Hejtmanka

PR Kačení louka

PR Kenický

PR Litovelské luhy

PR Panenský les

PR Plané loučky

PR U spálené

NPR Ramena řeky Moravy

NPR Vrapač

Přírodní památky

PP Častava

PP Hvězda

PP Kurfürstovo rameno

PP U přejezdu

PP U senné cesty

PP V Boukalovém

Zdroj: Správa CHKO Litovelské Pomoraví