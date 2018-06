Náklaďáky na hraně převrácení a policisté hasící požár pokojíčku: videa dne

Hledáme šikovné a samostatné kolegy do nově vznikajícího týmu malého rekonstruovaného hotelu TOP ve Štěpanické Lhotě na Benecku. Náš rodinný hotel s kapacitou do 60 osob je zaměřen na týdenní turnusy škol v přírodě a rodin s dětmi. Nástup dle dohody.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 30 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidič dodávky - EVROPA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Řidič dodávky - Francie, Španělsko, Itálie , , Mladá, progresivně se rozvíjející přepravní společnost zabývající se expresní mezinárodní přepravou orientovanou na destinace FR, ES, IT vyhlašuje výběrové řízení na pozici - řidiče dodávky do 3,5T pro pravidelné přepravy. , , Nabízíme: , , - při spolehlivosti a vysokém nasazení nadprůměrné ohodnocení , , Požadujeme: , - praxi v mezinárodní dopravě , - zkušenosti s řízením dodávkových vozidel na dlouhých trasách , - bezúhonnost , - spolehlivost , - flexibilitu , - vysoké nasazení , - ochota se podřídit požadavkům firmy , - doložitelnost referencí , , Místo výkonu práce: , , - CZ, ŠP, FR, IT, PT, SK , , Nástup ihned. Profesní zkušenosti s řízením dodávkových vozidel na dlouhých trasách jsou podmínkou. Žádáme pouze zájemce z okolí cca 50 km od Ostravy. Zašlete prosím svůj životopis a Vaše reference na kontaktní email: ridic@dp-express.com. Pracoviště: , . Informace: , .