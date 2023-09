Vláda schválila nákup letounů F-35. Za 24 strojů zaplatí 150 miliard korun

Redakce

Je to oficiální. Vláda ve středu schválila nákup 24 letounů F-35, zaplatí za ně 150 miliard korun. Částka obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku. Americké stíhačky páté generace do budoucna nahradí gripeny, které má Česká republika pronajaté do roku 2027.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lockheed Martin F-35 Lightning II. | Foto: Shutterstock/jgorzynik