Nákup vrtulníků? Armáda předala Šlechtové požadavky, nejsou science fiction

Generální štáb předložil ministryni obrany v demisi Karle Šlechtové (za ANO) aktualizované požadavky na nákup nových víceúčelových vrtulníků. Ministryně se nyní s materiálem seznámí a poté rozhodne, jakým způsobem bude zadáno výběrové řízení. Novinářům to dnes řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

Upřesněnou specifikaci, jaké požadavky vojáci mají na nové víceúčelové vrtulníky, si před časem vyžádala Šlechtová. Čas generálnímu štábu dala do konce ledna. "Včera (ve středu) ode mne paní ministryně obdržela specifikace, termín byl dodržen," řekl Bečvář. Nyní se podle něj bude s materiálem seznamovat a zavolá si k poradě "odpovědné funkcionáře".

"Poté co nejdříve vyhodnotí, jakým způsobem bude zadáno výběrové řízení. Platí dřívější sdělení ministryně, že nebude oslovovat pouze jeden stát," řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Bečvář ani Pejšek nechtěli podrobnosti z materiálu uvést. "Předložená specifikace je neveřejný dokument, který obsahuje citlivé údaje. Základní parametry se nemění, chceme koupit 12 vrtulníků, které budou sloužit jak k přepravě osob a materiálu, tak k bojové podpoře pozemních sil," řekl Pejšek. Víceúčelové vrtulníky by v české armádě měly nahradit bojové stroje Mi-24/35.

Podle Bečváře je nutné ruské vrtulníky vyměnit. "Z 51 vrtulníků, které jsou dneska v české armádě, jich je 41 ruské provenience," řekl Bečvář. Státy bývalého východního bloku se podle něj snaží závislosti na ruské technice zbavit. "Dělá to obrovské problémy, nejsou na to náhradní díly. Jsme v určitém zajetí ruských dodavatelů," podotkl.

Podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda by podle dřívějších vyjádření měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo. Šlechtová minulý týden novinářům řekla, že nabídky, které obrana dostala při marketingovém průzkumu, neodpovídají zadaným požadavkům, protože je nelze splnit. Podotkla, že si nemyslí, že česká armáda potřebuje něco, co ani není na trhu.

Bečvář dnes odmítl, že by armáda měla nereálné požadavky. Požadavky na vrtulník podle něj odpovídají výhledu jeho používání v příštích 25 letech. "Není to science fiction, technologie se dneska obrovsky rychle vyvíjejí a my přece nemůžeme koupit vrtulník, který naplňuje podmínky dnešního boje," poznamenal. Vrtulník bude podle něj nasazen v operacích třeba za pět až 15 let.

"Snažíme se sledovat trendy v jednotlivých technologiích. Odmítám tvrzení, že se jedná o science fiction, že si vojáci něco vymýšlejí. Vojáci si nic nevymýšlejí, udělali jsme to velmi poctivě. Víme o tom, že takové vrtulníky je možné koupit," dodal.

Bečvář také věří, že se podaří v řádu týdnů dokončit tendr na nákup mobilních radarů z Izraele. Česká armáda by z Izraele měla dostat za 3,5 miliardy korun s DPH osm radarů. Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby. Smlouva již měla být uzavřena v polovině loňského roku, podpis byl ale odložen. Bývalý ministr Martin Stropnický (ANO) nakonec rozhodl, že podpis smlouvy již nechá na svém nástupci. Šlechtová nechala všechny velké zakázky prověřit. Novinářům řekla, že jí u radarů chybí souhlasné stanovisko od kybernetického úřadu.

Podle Bečváře je v této zakázce potřeba vyjasnit a pochopit "některé kapitoly". "Myslím si, že to je na dobré cestě. Jsme v kontaktu s úřadem pro národní kybernetickou bezpečnost. Víme, jak postupovat," řekl. Věří, že smlouva bude uzavřena, následovat budou vojskové zkoušky. "Nevidím tam zásadní problém a myslím si, že to je otázka týdnů, že ten materiál půjde k podpisu," dodal.