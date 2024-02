Dáváte při nakupování přednost blízkému obchodu? Anebo vám jde hlavně o výši slevy? Pokud nechcete jezdit pro zboží příliš daleko, jste na tom stejně jako většina ostatních. Zjistil to nový reprezentativní průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Česká distribuční, největšího distributora tištěných letáků v Česku a firmu ze skupiny Vltava Labe Media. Většina respondentů se totiž rozhoduje právě podle toho, jak dlouho nebo jak daleko musí za výhodnou nabídkou cestovat. „Jinými slovy řečeno, čas jsou peníze,“ řekl manažer České distribuční Jaroslav Staněk.

Dáváte při nakupování přednost blízkému obchodu? Anebo vám jde hlavně o výši slevy? | Foto: ČTK

Důležitým kritériem jsou ale při přemýšlení lidí, kde a co koupit, i slevy, které navíc nabírají na popularitě. Až půl hodiny je za zajímavou slevovou nabídkou ochotno cestovat 90 procent zákazníků. „Desetina Čechů také začala nově sledovat akční letáky. Asi každého potěší, když se mu podaří výhodně nakoupit a šetřit rodinný rozpočet, obzvlášť v době vysoké inflace,“ konstatoval Staněk.

Rostoucí roli slev v rozhodování zákazníků zaznamenali i ekonomové. „Za poslední dva, tři roky s tím, jak jsme měli opravdu velkou inflaci, se zvýšil podíl lidí, kteří se snažili nakupovat primárně ve slevových akcích,“ potvrdil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Podle něj se tak zvětšil význam velikosti slevy.

Slevové letáky v praxi. Máslo nebo některé druhy pečiva v porovnání s předvánočním obdobím letos v lednu zlevnily:

Přehledně: Potraviny v akcích v lednu stály až o pětinu méně než před Vánoci

Z průzkumu dále vyplynulo, že pouze do jednoho jediného oblíbeného obchodu se pravidelně vydává pouze pětina zákazníků. Nabízený sortiment je důvodem k návštěvě prodejny pro 45 procent kupujících, výhodnost slevy je zásadní pro 38 procent dotázaných.

Polovina z nich se přitom zajímá primárně o slevu v dané kategorii zboží, na konkrétním produktu nebo značce záleží pouze třetině kupujících.

Důležitým faktorem je doprava

Nový průzkum se zaměřil také na to, kolik času jsou zákazníci ochotni při cestě za výhodným nákupem strávit. Déle než půl hodiny trvající cestu je ochotno absolvovat jen deset procent dotázaných. Své pohodlí obětují kvůli výhodnému nákupu především ženy. Jen polovina mužů je ochotna cestou do obchodu trávit více než čtvrt hodiny, zato třetinu žen v cestě za výhodným nákupem nezastaví ani dojížďka delší než 26 minut.

Rozdíly v nákupním chování určuje také to, odkud zákazníci cestují. Lidé z obcí s nanejvýš 5 tisíci obyvateli jsou ochotni takto urazit přes 16 kilometrů, obyvatelé největších měst ale obvykle nechtějí jet dále než 10 kilometrů.



Nahrává se anketa …

Důležitost dopravy si uvědomují i prodejci. „Pro velké nákupy většina Čechů jezdí autem, takže velkou roli hraje i dopravní dostupnost, dostatek parkovacích míst a možnost spojit jednu cestu s více nákupy,“ potvrdil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Obecně jsou podle něj hlavními kritérii zákazníků pro výběr obchodu na velké nákupy také šíře slev, nabídka věrnostního programu a rychlost nákupu. Pro informování o slevových akcích zůstávají zásadní tištěné letáky. „I když roste počet zákazníků, kteří pracují s mobilními aplikacemi, zejména starší lidé stále vyžadují papírové letáky, kde mohou jednodušeji srovnávat nabídky jednotlivých řetězců,“ podotkl Prouza.

Zdražování značně zamávalo s nakupovacími návyky Čechů. Věrnostní programy dnes používá skoro každý:

Věrnostní kartičky, aplikace, letáky i seznamy. Češi si začali nákupy promýšlet

Důchodci se na papírové letáky obvykle spoléhají proto, že stále nemají přístup k internetu. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové jej dosud nevyužívá více než polovina z nich. Papíru navíc dávají přednost i ti z nich, kteří již třeba chytrý telefon vlastní. „Obvykle se jim hůře ovládá, protože s věkem ztrácejí jemnou motoriku,“ vysvětlila Desatová.

Slevové letáky přitom mohou být do budoucna v ohrožení. Ministerstvo životního prostředí je hodlá zatížit poplatkem za recyklaci ve výši 2500 až 3500 korun za tunu. Tiskaři se obávají, že zvýšené náklady obchodníci přenesou do cen na zákazníky, případně řetězce výrazně omezí produkci letáků.

Sledování slevových akcí a nakupování co nejlevnějšího zboží právě podle těchto letáků je přitom podle Desatové pro mnohé penzisty dnes již nutností. „Když dříve nebyla inflace tak vysoká a dařilo se jim lépe, tak si kromě zboží ve slevě do košíku dávali třeba víc ovoce a zeleniny, i když zrovna nebyly v akci. Teď ale zaznamenáváme trend, že většina z nich chodí do obchodů jen s nákupním seznamem a do kterého si striktně vypisují zlevněné zboží,“ dodala.