Náměstek Petr Dolínek : Primátorka odvádí pozornost. Dopravu jsem pozvedl

Primátorka Krnáčová vás v rozhovoru pro náš deník kritizovala za to, že se prý kvůli práci poslance nevěnujete Praze na sto procent. Naznačila, že za vás musí občas „dodělávat úkoly“. Kolik času tedy Praze věnujete?

Já nerozděluji to, jestli dělám něco pro Pražany na magistrátu nebo v poslanecké sněmovně nebo třeba na ministerstvech. To, že se paní primátorka s chutí vměšuje do kompetencí radních, tam kde se jí to zrovna hodí, tak to je docela častý jev. O tom by mohli především mluvit kolegyně Kolínská a Plamínková.

Na druhou stranu nejsem příznivcem silných vzkazů přes média. Myslím si, že pokud bych nepracoval, tak by se dnes neopravovaly žádné silnice nebo vestibuly metra. Máme v Praze jednu z nejlepších MHD na světě. Tramvaje dnes jezdí tak, jak to skutečně Pražané potřebují a ne jak to kdysi někdo namodeloval, protože se mu to líbilo. Zrovna teď jsme například schválili na zastupitelstvu 77 milionů na konkrétní bezbariérová opatření a akce BESIP. Nic z toho by asi nebylo, když bych Praze ten čas nedával. Ta slova primátorky myslím nejsou úplně na místě.

A proč je podle vás pronesla?

Paní primátorka se nedávno dopustila určitých mediálních zaškobrtnutí a Pražané byli trochu naštvaní na některá její prohlášení. To se samozřejmě dá shodit přenesením pozornosti na někoho jiného. Já ale takto nepracuji. S primátorkou mám pracovní vztah a pro to, abych udělal do nejvíc pro Prahu, se snažím spolupracovat se všemi kolegy. Překvapilo mě, že se paní primátorka takto zachovala v těch rozhovorech, zřejmě na podnět PR poradců. Beru to tak, že to je nějaká jejich strategie, která ale něco vypovídá o úrovni těch lidí, kteří ji používají. Já se k ní rozhodně snižovat nebudu. Když opozice navrhovala odvolání primátorky nebo dalších radních, tak jsme se vždy jako sociální demokraté i já za své koaliční kolegy postavili.

To, že má Praha jednu z nejlepších veřejných doprav na světě, je ale dlouhodobá skutečnost. Není to přeci nějaká vaše exkluzivní zásluha. Stejně jako problémy nejsou jen „vaše“, ale vyplývají také z minulých rozhodnutí…

Dovolím si být trochu sobecký a tvrdit, že nynější kvalita veřejné dopravy je hodně moje zásluha. V roce 2014, když jsem rezort přebíral po ODS a TOP 09, tak tady fungoval takový úsporný režim MHD, který nikomu nevyhovoval. Tramvaje ani autobusy neodpovídaly potřebám cestujících, nebyl otevřený komplex Blanka ani metro A. Na to samozřejmě pracovali předchůdci, ale nebyla tam třeba připravená návaznost MHD v Praze 6 a 13. Za mého působení šla kvalita nahoru. To, že je v Praze obecně na špičkové úrovni, je ale především zásluha všech věrných zaměstnanců dopravního podniku.

A jak jste konkrétně přispěl vy osobně?

Myslím, že jsem jim vytvořil dobré podmínky pro práci. Přepravujeme teď už přes miliardu dvě stě milionů lidí ročně, což je obrovské číslo. Jen díky mé politické odvaze jsme provedli integraci pražské dopravy se středními Čechami. Předtím to všichni mí předchůdci odložili, protože se toho báli. Prosadil jsem tam i integraci některých rychlíků a dnes přepravují vlaky mezi Prahou a středními Čechami rekordních 140 tisíc lidí.

Jednoznačně se zvýšil počet spojů – podívejte se na Malostranské náměstí, kde tramvaj projede každých 42 sekund. To nikdy předtím nebylo. Obslužnost je úplně někde jinde. Jsme na hraně kapacity jak železniční dopravy, tak tramvajové. Za mého působení se sjednotil systém parkovacích zón, které si určují samy městské části a jsou dnes uživatelsky příjemnější i pro nerezidenty.

Výhrady primátorky se týkaly také fungování Technické správy komunikací a informování o dopravních uzavírkách apod. ze strany této městské organizace, která pod vás spadá. Sám jsem byl svědkem toho, jak se na dopravním výboru manažeři TSK „ošívali“, když dostali úkol zveřejňovat na webu nové informace o mostech. Máte ty manažery pod kontrolou?

Je to akciová společnost. Hnutí ANO tam mimo jiné nominovalo manažera pro oblast investic, pana Trávníčka, který se neosvědčil a byl letos odvolán. Ta změna je tam vidět a promítla se i do nálady uvnitř firmy. Pražany ale zajímají opravené silnice, schůdné chodníky, vysazené stromy podél silnic.

Těch se například v Karlíně vysadilo přes 150 a teď se vysazují na Letné. TSK ale není nějaký mediální hráč. Je to investor a správce, který má pro nás věci opravovat. PR a marketing si vzala pod sebe paní primátorka. Na druhou stranu, všechny uzavírky a dopravní aktuality má TSK přehledně znázorněné na webu. Vše koordinuje s městskými částmi, protože bez jejich souhlasu nemohou začít opravy a uzavírky.

Kdo má tedy mít primárně odpovědnost za to informování?

Do svědomí si musí sáhnout i starostové městských částí, jestli dostatečně komunikují s obyvateli a jestli k tomu využívají všechny kanály. Město a TSK samozřejmě také posílá informace do médií o dopravních akcích. Např. u rekonstrukce Husitské jsem si udělal monitoring za minulý rok a byly tam desítky zpráv v médiích, které na to upozorňovaly s velkým předstihem. První dny takových rozsáhlejších oprav jsou ale vždy složité. Přestože o tom řidiči vědí, tak ten konkrétní dopad zjistí až během té uzavírky. TSK s radnicemi distribuovali i letáky do schránek v Praze 3 a stejně tak v Libuši, kde se také chystá velká oprava. Komplikace nicméně většinou nezpůsobují obyvatelé dotčených čtvrtí, ale lidé odjinud, kteří jsou zvyklí tam projíždět. Proto je pro nás důležité i to zapojení médií.

Adriana Krnáčová kritizovala vaše pracovní nasazení. Jak vy hodnotíte to její?

Nechci jí hodnotit. Ona je teď zřejmě pod tlakem. Není pro ni příjemné, když pořád někdo řeší, jestli má znovu kandidovat na primátorku nebo ne. Praha nebyla v ideálním stavu, když jsme ji dostali před těmi tři a půl lety. Město bylo zadlužené, moc se toho neopravovalo. Nejen mosty, ani silnice nebo chodníky. Vodovodní síť měla časté havárie. Některé parky byly trochu zanedbané. Nebylo to extrémně špatné, ale spousta drobností se nedařila.

A hlavně jsme nedostali žádná až na výjimky stavební povolení, abychom mohli něco většího zrealizovat. V dopravním podniku byly návštěvy policie kvůli vyšetřování na denním pořádku. To jsme změnili. Snažili jsme se z Prahy udělat přívětivější město. Přebrali jsme navíc komplikované projekty. Třeba o Blance prohlašoval bývalý primátor, že je to černá stavba. Teď se v ní už jezdí dobře a myslím si, že Praze pomohla. Já jsem přitom byl před otevřením vůči dodavatelům velmi tvrdý a nakonec jsme neplatili ani korunu navíc. Každý radní by v tom myslím neuspěl. S námi nastoupil na magistrát tým lidí, který musel v něčem od základu změnit pojetí řízení města. V některých odborech chyběli i ředitelé a další úředníci. Byla to trochu vnitřní anarchie. To jsme změnili a zásluhu na těch posunech má celá rada jako tým. Nechci hodnotit jednotlivce, to by bylo nedůstojné.