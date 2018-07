Náměstek Kuchta skončil. Stane se velvyslancem v Srbsku

Zámečníci strojů Zámečník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce. Zábřeh, Skalička č.p. 1754/15., Svářečský průkaz el., CO 2, samostatnost v práci., Kontakt: telefonicky Po-Pá 8-18:00 hod., e-mailem. Třísměnný provoz, pracovní doba dle domluvy.. Pracoviště: Biomasa a stroje s.r.o. - prac. 1, Skalička, č.p. 1754, 789 01 Zábřeh. Informace: Josef Višenka, +420 722 106 934.

Gastronomie - Šéfkuchař v Karlínské pivnici 40 000 Kč

Šéfkuchař Hledáme do našeho týmu nového kolegu na pozici šéfkuchaře. S čím se u nás setkáte: příprava a následný výdej poled. menu (100-150 obědů) . Objednávání a přebírání zboží od dodavatelů . Tvorba denního menu a receptur . Zodpovědnost za chod kuchyně a kontrolu svých podřízených . Zpracování inventury . Potěší nás člověk s pozitivním duchem a vyzrálá osobnost, co si umí poradit i ve stresových situacích. Prac. doba: Po-Pá 8:00-16:00 ve vytížených dnes občasné zůstávání do večerních hodin.